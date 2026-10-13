Resumen: Ofrecen recompensa de $20 millones por información sobre los responsables del asesinato del dragoneante del Inpec Bryan Rangel Saavedra en Cúcuta.

Ofrecen millonaria recompensa tras el asesinato de un guardián del Inpec en Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta ofreció una recompensa de $20 millones para quien entregue información que permita capturar a los responsables del asesinato de Bryan Rangel Saavedra. El dragoneante del Inpec fue atacado a tiros la noche del pasado lunes 12 de octubre.

La recompensa de $20 millones fue anunciada por el alcalde Jorge Acevedo tras un consejo de seguridad extraordinario convocado por los hechos violentos en la ciudad.

El mandatario no descartó que el crimen esté relacionado con el lanzamiento de una granada contra la cárcel Modelo. También pidió respaldo para los trabajadores penitenciarios ante las amenazas que enfrentan en el país.

Acevedo vinculó esas amenazas con las acciones del Gobierno nacional contra quienes delinquen desde las cárceles. Aseguró que el Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Gobernación y las alcaldías de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario trabajan de manera conjunta por la seguridad.

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El dragoneante del Inpec había terminado su turno en la cárcel Modelo y se detuvo a tanquear su carro en una estación de servicio del barrio Prados del Este, hacia las 7:00 p.m. Allí, hombres armados lo sorprendieron y le dispararon varias veces por la ventana del conductor. Lamentablemente, murió en el lugar.

El crimen ocurrió dos días después de que dos dragoneantes de la penitenciaría El Bosque, en Barranquilla, resultaran gravemente heridos. Los hechos encendieron las alertas por un presunto plan pistola contra el personal de custodia, en medio de amenazas ligadas a los traslados de presos ordenados por el presidente Abelardo De La Espriella.

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