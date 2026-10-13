Resumen: Las primeras imágenes del estadio Atanasio Girardot tras la finalización del festival EDC confirmaron que la grama se encuentra en buen estado, verde y uniforme, gracias a la efectividad de las cubiertas de protección y al cumplimiento estricto de los tiempos de entrega por parte de los organizadores. Con el terreno de juego despejado a tiempo y las estructuras replegadas, quedó totalmente ratificado que el clásico paisa de Copa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín no corre ningún riesgo, garantizando un marco de estadio lleno y una cancha en óptimas condiciones para el compromiso.

¡Nada de nervios! Avanza muy bien el desmonte del EDC en el Atanasio y la cancha se ve verdecita y bonita

Las dudas e incertidumbres que rondaban a los aficionados al fútbol en la capital antioqueña quedaron totalmente despejadas. Tras la clausura del festival internacional Electric Daisy Carnival (EDC), que reunió a decenas de miles de asistentes durante el fin de semana en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se dieron a conocer las primeras imágenes del estado de la cancha: el césped luce uniforme, con un color verde vivo y en excelentes condiciones para la práctica deportiva.

Las fotografías evidencian el éxito de los protocolos de protección implementados para el evento. Apenas retiradas las estibas y la cobertura técnica especial que cubrió el terreno, la grama mostró una recuperación notable, conservando su densidad sin surcos profundos ni daños estructurales que comprometan el rodaje del balón. Únicamente se aprecian ligeras marcas temporales por la cobertura, algo habitual que desaparece rápidamente tras los trabajos habituales de oxigenación y corte que ya adelanta el equipo de agronomía.

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Cumplimiento impecable en los tiempos de entrega

Un punto determinante para esta buena noticia fue el estricto compromiso de los organizadores y productores del EDC. Pese a la magnitud de los montajes de sonido, luces y tarimas, las cuadrillas operativas avanzaron en el desmonte a ritmo acelerado. Cumpliendo al pie de la letra con los plazos pactados con el Distrito y el Inder Medellín, el escenario comenzó a ser entregado dentro de las fechas previstas.

Las estructuras pesadas fueron replegadas hacia los costados de la pista de atletismo, dejando el rectángulo principal totalmente despejado y habilitado.

Cancha lista y estadio lleno para el clásico paisa

Con este panorama favorable, se confirma que el superclásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa BetPlay no corre ningún tipo de riesgo. El encuentro se disputará en su sede natural, el Atanasio Girardot, este miércoles 14 de octubre a las 8:30 p. m., tal como estaba presupuestado.

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El crucial duelo a partido único —que reedita la última final de Copa entre ambos conjuntos— contará con un marco inmejorable: boletería prácticamente agotada, fiesta en las cuatro tribunas con la presencia de ambas hinchadas y un terreno de juego en condiciones óptimas para ofrecer un espectáculo deportivo de primer nivel.