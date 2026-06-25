‘No están solos’: Fico Gutiérrez anuncia ayuda para Venezuela tras los terremotos

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Resumen: Federico Gutiérrez ofreció apoyo técnico y humano a Venezuela tras los terremotos que dejan 164 muertos y más de 900 heridos en varias regiones del país.

Federico Gutiérrez expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y puso a disposición de ese país la experiencia de Medellín en gestión del riesgo, luego de los terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela y que dejan, de manera preliminar, 164 personas fallecidas, más de 900 heridas y numerosos daños estructurales.

El alcalde de Medellín aseguró que la ciudad está preparada para apoyar las labores de atención de la emergencia a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), compartiendo metodologías, conocimiento técnico y herramientas tecnológicas que han sido implementadas en situaciones de emergencia.

“Desde Medellín le decimos al pueblo venezolano que no están solos”, manifestó Federico Gutiérrez, quien explicó que la capital antioqueña puede aportar su experiencia en evaluación de daños, análisis de necesidades posteriores a desastres y verificación de la seguridad de edificaciones afectadas.

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El mandatario también señaló que la ciudad cuenta con aplicaciones móviles y sistemas tecnológicos que permiten identificar rápidamente las afectaciones, determinar la habitabilidad de las estructuras y priorizar la atención de las comunidades más impactadas por este tipo de eventos.

Las declaraciones se producen mientras Venezuela enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años tras registrarse dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia.

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Los movimientos sísmicos tuvieron como epicentro zonas cercanas al estado Yaracuy y generaron más de 30 réplicas que afectaron a diferentes regiones del país.

Federico Gutiérrez reiteró que Medellín está lista para coordinar esfuerzos, acompañar técnicamente a las autoridades venezolanas y contribuir a una respuesta más ágil que facilite la toma de decisiones y la recuperación temprana de los territorios afectados.

“La solidaridad no conoce fronteras y hoy reiteramos nuestra total disposición para apoyar en lo que sea necesario”, concluyó el alcalde.

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