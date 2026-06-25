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    Avianca y Latam anuncian flexibilidad y reembolsos para vuelos desde y hacia Caracas tras fuertes sismos

    Se recomienda gestionar todas las solicitudes de cambio, reprogramación o reembolso de vuelos a través de las páginas web oficiales, aplicaciones móviles

    Publicado por: SoloDuque

    vuelos maiquetia
    Foto tomada de Wikipedia
    Avianca y Latam anuncian flexibilidad y reembolsos para vuelos desde y hacia Caracas tras fuertes sismos

    Resumen: Ambas compañías han emitido comunicados oficiales anunciando políticas de flexibilidad extraordinarias. Estas medidas aplican para todos los usuarios que tengan reservas confirmadas con origen o destino a Caracas durante el transcurso de esta semana.

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    Minuto30.com .- La emergencia desatada por los recientes y devastadores sismos del 24 de junio en Venezuela ha impactado directamente en los vuelos y las operaciones aéreas en la región. Ante los daños reportados y el cierre preventivo del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, las aerolíneas Avianca y Latam han activado planes de contingencia urgentes para proteger a sus pasajeros.

    Opciones para los viajeros afectados

    Ambas compañías han emitido comunicados oficiales anunciando políticas de flexibilidad extraordinarias. Estas medidas aplican para todos los usuarios que tengan reservas confirmadas con origen o destino a Caracas durante el transcurso de esta semana.

    Para garantizar la tranquilidad de los usuarios, las aerolíneas ofrecen las siguientes alternativas de gestión para sus tiquetes:

    Reprogramación de fechas: Los pasajeros podrán cambiar el día de su vuelo sin cobro de penalidades, a la espera de que se reanuden las operaciones y se garantice la seguridad estructural en la terminal aérea venezolana.

    Cambio de ruta: Existe la opción de modificar el destino final hacia otros aeropuertos operativos de la región, sujeto a las condiciones de cada aerolínea.

    Reembolso: Quienes decidan desistir definitivamente de su viaje a causa de la emergencia o la incertidumbre, podrán solicitar la devolución del dinero de su reserva.

    Atención a pasajeros: Las aerolíneas hacen un llamado a los usuarios para que no se desplacen a los aeropuertos. Se recomienda gestionar todas las solicitudes de cambio, reprogramación o reembolso directamente a través de las páginas web oficiales, aplicaciones móviles o los canales de atención al cliente telefónico de Avianca y Latam.

    vuelos venezuela

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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