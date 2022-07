in

En la mañana de este martes, 12 de julio, a través de sus redes sociales, River Plate de Argentina presentó al colombiano Miguel Borja como nuevo jugador del club.

El equipo argentino publicó un vídeo y varias imágenes para confirmar oficialmente la llegada del delantero pese a las dificultades con las negociaciones que llevaron a pensar que el negocio iba a romperse, debido a cuestiones económicas, formas de pago y pedidos de parte de Junior y Palmeiras, los cuales tenían parte de los derechos deportivos del jugador.

✍️ Miguel Borja, una nueva historia por escribir. pic.twitter.com/Ievf9eRilN — River Plate (@RiverPlate) July 12, 2022

En la madrugada de este lunes, Borja aterrizó en territorio argentino para ultimar detalles que lo vincularan al cuadro ‘Millonario’. Firmó contrato por tres años y medio, siendo transferido por casi ocho millones de dólares.

«Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a cumplir las instrucciones que ellos me daban», manifestó Borja.

Así las cosas, el nacido en Tierralta, Córdoba, tendrá un nuevo club que se suma a Cortuluá, Atlético Nacional, Santa Fe, La Equidad, Junior, Olimpo de Bahía Blanca, de Argentina; y Palmeiras y Gremio, de Brasil.

Se espera que Miguel Borja pueda debutar en River para la próxima fecha del fútbol argentino.