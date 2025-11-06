Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un operativo conjunto de Policía, Ejército y Fiscalía en Palmira y municipios cercanos dejó 58 capturados y la incautación de armas, drogas, vehículos y celulares. La acción desmanteló redes dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos, incluyendo a alias 'Mecha' y 'Dorado', vinculados con distribución de drogas y el homicidio de un líder social.

¡Ofensiva total! Caen 58 en operación masiva contra bandas criminales en el Valle del Cauca

Un contundente operativo de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación dejó como resultado la captura de 58 personas vinculadas con diferentes estructuras criminales que operaban en el sur del Valle del Cauca.

La acción se desarrolló en Palmira y municipios cercanos con el objetivo de atacar a las microbandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, la extorsión, el porte ilegal de armas y la falsificación de moneda.

Durante los operativos fueron capturadas 37 personas en flagrancia y 21 más por orden judicial. Las autoridades incautaron además siete armas de fuego, cuatro toneladas de marihuana, 141 teléfonos celulares usados para coordinar actividades ilegales, seis motocicletas y dos automóviles reportados como hurtados.

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Mecha’, señalado de distribuir drogas cerca de una institución educativa, y alias ‘Dorado’, investigado por el homicidio del líder social Diego Fernando Ruiz Soto, ocurrido en marzo pasado en el municipio de Pradera.

Las autoridades destacaron que los resultados de la megatoma permiten debilitar las economías ilegales que afectan la seguridad del suroccidente del país y reiteraron que continuarán las operaciones para desarticular las redes criminales que operan en esta zona del Valle del Cauca.