Resumen: La entidad contratada para apoyar técnicamente el proceso —la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)— habría analizado y respondido reclamaciones de aspirantes sin tener competencia legal para ejercer funciones de gestión público-administrativa

¡Por anomalías en el proceso! Concejo de Cali suspende la elección del Contralor Distrital

El seguimiento efectuado por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública permitió advertir posibles deficiencias en la convocatoria, la evaluación de aspirantes y otras actuaciones administrativas, razón por la cual el órgano de control solicitó abstenerse de continuar con la elección hasta tanto se subsanen los vicios identificados.

El órgano de control alertó que la resolución que convocó el concurso pudo haber sido expedida sin publicar previamente el borrador del acto administrativo ni habilitar un canal de observaciones ciudadanas, lo que vulneraría los principios de publicidad y participación.

Asimismo, señaló que la entidad contratada para apoyar técnicamente el proceso —la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)— habría analizado y respondido reclamaciones de aspirantes sin tener competencia legal para ejercer funciones de gestión público-administrativa, lo que podría configurar una posible usurpación de funciones públicas.

Estos aspectos hacen parte de las observaciones remitidas por la Procuraduría a la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Cali, en las que se solicita adoptar las medidas correctivas y expedir los actos administrativos necesarios para garantizar la legalidad, transparencia y moralidad administrativa del proceso de selección.

La Procuraduría advirtió que continuará ejerciendo el seguimiento preventivo al proceso de elección con el propósito de proteger los principios constitucionales de legalidad, transparencia, participación ciudadana y moralidad en la función pública.