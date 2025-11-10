Resumen: La operación, calificada como “en evolución”, busca desarticular los campamentos y redes de financiación de este grupo armado ilegal.

Ofensiva militar contra alias “Iván Mordisco” en el Guaviare: Petro dio la orden de bombardear

Minuto30.com .- La noche de este lunes 10 de noviembre, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) confirmó la acción militar e el Guaviare en cntra de Ivan Mordisco y señaló que ordenó el bombardeo y la disolución del frente armado ubicado por las fuerzas del Estado.

Por su parte el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez S., informó en la mañana de este lunes 11 de noviembre, a las 11:10 a. m., que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantan una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare contra las estructuras narcoterroristas del cartel de alias “Iván Mordisco”.

Operación «en evolución»

“Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y Policía están ejecutando una operación ofensiva contra estructuras que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento”, publicó el ministro en su cuenta oficial .

La operación, calificada como “en evolución”, busca desarticular los campamentos y redes de financiación de este grupo armado ilegal.

Esta ofensiva se enmarca dentro de la estrategia nacional de seguridad y defensa para recuperar el control territorial en zonas afectadas por economías ilícitas y presencia de grupos residuales.