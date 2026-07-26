Resumen: Un atentado con explosivos generó momentos de tensión en inmediaciones de la planta de Postobón, en Popayán, durante la noche del 26 de julio. La detonación causó daños materiales y en el lugar fueron hallados panfletos alusivos al ELN, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

¿Ofensiva del ELN? Atacan con explosivos las inmediaciones de la planta de Postobón en Popayán

Un atentado con explosivos registrado durante la noche del sábado encendió las alarmas en Popayán, luego de que un artefacto detonara en las inmediaciones de la planta de Postobón, ubicada en el norte de la capital del Cauca. La explosión ocasionó daños en la infraestructura del lugar, aunque, de acuerdo con la información preliminar, no dejó personas heridas.

El hecho ocurrió poco antes de la medianoche y generó una rápida reacción de las autoridades, que desplegaron un operativo para asegurar la zona e iniciar la recolección de evidencias con el fin de esclarecer lo sucedido.

Explosión causó daños en la planta

Tras la detonación, varias ventanas y láminas de la planta resultaron destruidas. Además, la onda explosiva dejó vidrios, fragmentos de concreto y botellas con bebidas esparcidas en distintos puntos del lugar.

Las primeras versiones conocidas indican que el artefacto habría sido lanzado por personas que llegaron hasta el sitio y posteriormente huyeron. Sin embargo, esa hipótesis hace parte de las investigaciones en curso.

#Urgente los grupos terroristas arremeten contra la empresa privada. Esta vez en contra de @postobon . Urge los Bloques de Seguridad @ABDELAESPRIELLA 🚨 ALERTA INFORMATIVA DE SEGURIDAD – CAUCA Fecha: 26 de julio de 2026

Lugar: Popayán, Cauca HECHO Hacia las 23:11 horas del… pic.twitter.com/EsDUp0eJzE — Jorge Castillo (@JorgeECastilloL) July 26, 2026

Luego de la emergencia, unidades de la Policía acordonaron el sector mientras los organismos judiciales adelantaban las diligencias correspondientes.

Hallaron panfletos alusivos al ELN

Durante la inspección realizada en el lugar fueron encontrados varios panfletos con mensajes atribuidos al ELN, en los que se mencionaban empresas como Postobón y Bavaria.

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Aunque este material fue incorporado a la investigación, las autoridades buscan establecer su autenticidad y determinar si existe una relación directa con el atentado. Por ahora, una de las hipótesis contempla la posible participación de ese grupo armado, pero no existe una confirmación oficial sobre su responsabilidad.

Autoridades avanzan en la investigación

Después de la explosión hicieron presencia uniformados de la Policía Nacional, junto con personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los investigadores adelantan la recolección de elementos materiales probatorios y demás evidencias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

La @PoliciaPopayan informa a la comunidad sobre las acciones institucionales desplegadas tras los hechos ocurridos en la noche del 25 de julio en la zona norte de la ciudad. Comunicado oficial. pic.twitter.com/hc342WZNhU — Policía Metropolitana de Popayán (@PoliciaPopayan) July 26, 2026

El atentado ocurre días antes de la posesión presidencial

Este episodio se registra a pocos días de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien ha manifestado su intención de realizar el acto de juramento en una guarnición militar ubicada en el departamento del Cauca.

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que relacione ambos hechos, las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para establecer si existe algún vínculo con el contexto de seguridad que atraviesa la región.

Entretanto, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que pueda contribuir al esclarecimiento del atentado y anunció que continuará reforzando las medidas de seguridad en la capital caucana.