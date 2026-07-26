Por presunto direccionamiento de multimillonario contrato de MinDefensa: imputan cargos a dos colombianos y un gringo

Resumen: El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares, habría sido adjudicado a una empresa que no acreditaba la capacidad técnica, jurídica ni financiera para ejecutarlo.

La Fiscalía General de la Nación imputó ante un juez de control de garantías al exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y a los particulares Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, ciudadano estadounidense, por su presunta intervención en las irregularidades detectadas en el contrato de diciembre de 2024 para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, entre septiembre y diciembre de 2024 el proceso contractual habría sido direccionado a favor de la empresa representada por James Lester Montgomerie mediante una modalidad de contratación que no era procedente. Para ese propósito, presuntamente se ajustaron las condiciones del contrato y se adelantaron actuaciones para facilitar su adjudicación.

La investigación permitió establecer que Buitrago Galán, al parecer, impartió instrucciones para favorecer al contratista, coordinó el intercambio de información con los particulares involucrados, sirvió como traductor en las comunicaciones con Montgomerie y entregó una cotización por 36 millones de dólares para que fuera considerada en la estructuración del contrato. Asimismo, habría conocido informes que advertían que la empresa no acreditaba la capacidad técnica, jurídica, financiera ni la experiencia requerida para ejecutar el contrato.

Por su parte, Uribe Forero y Montgomerie habrían participado en reuniones de estructuración del proceso contractual. Posteriormente, Uribe Forero, al parecer, intervino en la modificación de la forma de pago para autorizar un desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato. En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, pese a que el contratista únicamente había ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contrato por la falta de mantenimiento de las aeronaves.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Buitrago Galán el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A Uribe Forero y Montgomerie, de acuerdo con su posible participación, les fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados.

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