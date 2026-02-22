Resumen: El Ejército retiró vallas, afiches y banderas del Clan del Golfo en Santo Domingo y San Carlos, Oriente de Antioquia, y capturó a dos personas que las instalaban. El material, vinculado a alias 'Terror', buscaba generar zozobra en la comunidad, y la acción forma parte de las medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos y prevenir actividades delictivas.

¡Ofensiva contra la propaganda criminal! Ejército desmonta vallas del Clan del Golfo y captura a dos implicados

En los municipios de Santo Domingo y San Carlos, en el Oriente antioqueño, las autoridades militares realizaron un operativo para retirar material propagandístico vinculado al Clan del Golfo, en acciones que tenían como objetivo generar intimidación entre la población.

La actividad se desarrolló específicamente en el KM 14 de Santo Domingo y en la zona rural de San Carlos, donde tropas de la Cuarta Brigada del Ejército localizaron y destruyeron vallas, afiches y banderas instaladas por la subestructura Pacificadores de Samaná, parte del Bloque Magdalena Medio del grupo armado organizado.

Entre los elementos retirados, se encontraron imágenes del abatido cabecilla alias ‘Terror’, quien fue dado de baja hace un año durante un operativo de la Policía Nacional en zona rural de San Luis, en el que también murieron cinco integrantes del grupo. Según las autoridades, esta acción propagandística coincidió con el aniversario de su muerte y buscaba intimidar a la ciudadanía y desafiar a la Fuerza Pública, manteniendo el mensaje de presencia del grupo en la región.

Captura y elementos incautados

Durante el operativo, el Ejército logró la captura de dos personas que se encontraban instalando vallas en la vereda Mampuesto, en Rionegro. A los detenidos se les incautó una motocicleta, tres celulares, un millón de pesos en efectivo, dos afiches, así como marihuana y pasta base de coca. De acuerdo con las investigaciones, estas personas serían responsables de la colocación de al menos 23 vallas en diferentes momentos y ubicaciones del Oriente antioqueño.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la intención criminal de estas acciones:

“Estos bandidos pretenden intimidar a los ciudadanos y llevar a cabo acciones en contra de la Fuerza Pública porque hace un año fue abatido por el Ejército y la Policía, alias Terror. Este sujeto era uno de los ocho hijos del paramilitar Ramón Isaza y seguía delinquiendo en el Magdalena Medio. ¡Su alias lo decía todo!”

Medidas y mensaje a la ciudadanía

La Séptima División del Ejército señaló que el desmonte del material busca proteger la tranquilidad de la población y evitar cualquier intento de generar zozobra en los habitantes de la región. Las tropas permanecen en sectores urbanos, vías secundarias y corredores estratégicos, con el objetivo de prevenir acciones criminales y garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, el Ejército recordó a la comunidad la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra su integridad a través de la Línea 107 contra el terrorismo.

Estas acciones hacen parte de la estrategia de seguridad del departamento para neutralizar la influencia de grupos armados, desmantelar redes criminales y mantener libres de propaganda y mensajes intimidatorios a las vías, espacios públicos y comunidades del Oriente antioqueño.