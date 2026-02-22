Menú Últimas noticias
    Gobernación de Antioquia atiende a más de 300 animales afectados por lluvias en Urabá

    El equipo técnico llevó jornadas veterinarias, vacunación y entrega de insumos en Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Gobernación de Antioquia atiende a más de 300 animales afectados por lluvias en Urabá
    Foto: Gobernación de Antioquia
    Gobernación de Antioquia atiende a más de 300 animales afectados por lluvias en Urabá

    Resumen: La Gobernación de Antioquia brindó atención a más de 300 animales de compañía afectados por las lluvias en Urabá, incluyendo desparasitación, vitaminización y vacunación antirrábica, en los municipios de Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes. Las jornadas se realizaron en zonas rurales y urbanas, con insumos para atender hasta 10.000 animales, y se extenderán próximamente a Chigorodó, Turbo, San Juan de Urabá y Carepa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un equipo especializado de la Gobernación de Antioquia brindó atención a más de 300 animales de compañía afectados por las intensas lluvias que han golpeado la subregión de Urabá. La intervención se realizó en los municipios de Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes, donde se atendieron principalmente perros y gatos que enfrentaban problemas de salud derivados de inundaciones y condiciones sanitarias adversas.

    El equipo estuvo compuesto por médicos veterinarios, zootecnistas y personal de apoyo, quienes llevaron a cabo jornadas de desparasitación, suministro de medicamentos, vitaminización y vacunación antirrábica, en coordinación con las secretarías de salud locales. La labor se concentró en áreas rurales y urbanas severamente afectadas, como las veredas El Limoncito, Caribia, Santa Catalina, La Almagra, El Guadual, El Carmelo, y el barrio Nueva Jerusalén, identificadas como las más impactadas por la emergencia.

    Preparación para futuras jornadas

    Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, las autoridades dejaron insumos suficientes para atender aproximadamente 10.000 animales con desparasitación y 1.600 con suplementos vitamínicos. Esta estrategia permitirá mantener atención médica básica continua en los municipios afectados.

    Foto: Gobernación de Antioquia

    Foto: Gobernación de Antioquia

    Las jornadas se extenderán en los próximos días a Chigorodó, Turbo, San Juan de Urabá y Carepa, con el propósito de garantizar cobertura amplia y mantener la protección del bienestar animal en toda la subregión.

    Apoyo fluvial para familias afectadas

    De manera paralela, la Gobernación, con apoyo de la Armada Nacional de Colombia, transportó 15 toneladas de ayudas humanitarias a través del río Atrato para atender a familias afectadas en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte. La operación combinó un buque nodriza y embarcaciones menores, permitiendo llegar a comunidades de difícil acceso.

    Foto: Gobernación de Antioquia

    Foto: Gobernación de Antioquia

    Entre los productos distribuidos se encontraban alimentos no perecederos, kits de aseo y otros elementos básicos. En Murindó se entregaron cerca de 6 toneladas, mientras que en Vigía del Fuerte se entregaron 9 toneladas, con apoyo de uniformados y comunidades locales.

    Las autoridades resaltaron que esta misión humanitaria fortaleció la presencia institucional en territorios aislados y aseguró asistencia permanente a las familias afectadas por la temporada de lluvias, al mismo tiempo que continuaba la atención veterinaria de animales de compañía.

    Foto: Gobernación de Antioquia

    Foto: Gobernación de Antioquia


