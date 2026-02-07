¡Ofensiva contra la minería ilegal! Destruyen maquinaria en Zaragoza y capturan mineros en Cocorná

Resumen: En un operativo conjunto de la Cuarta Brigada y la Policía de Antioquia en Cocorná, tres personas fueron capturadas en flagrancia por explotación ilícita de yacimientos mineros en el río Calderas. Durante la acción, las autoridades destruyeron una draga tipo buzo utilizada en la minería ilegal, en un esfuerzo por proteger el medio ambiente y frenar la actividad delictiva en la región.

En el municipio de Zaragoza, Antioquia, la Policía Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, adelantó un operativo que permitió afectar de manera contundente la minería ilegal de oro, una actividad que, según las autoridades, era utilizada para financiar al grupo armado organizado Clan del Golfo.

La intervención se llevó a cabo en tres puntos de extracción ilícita, donde fueron ubicadas y destruidas varias máquinas empleadas en esta actividad ilegal. Durante el procedimiento se inutilizaron siete excavadoras y cuatro motores, maquinaria avaluada en 3.700 millones de pesos, que era utilizada de forma permanente para la explotación no autorizada del mineral.

De acuerdo con la información oficial, estos puntos tenían una capacidad de extracción de hasta 11.200 gramos de oro mensuales, lo que generaba rentas criminales estimadas en 4.704 millones de pesos, recursos que fortalecían las finanzas de esta estructura criminal.

¡ @PoliciaColombia, í, #́! En Zaragoza (Antioquia), la Policía Nacional, en coordinación con la @FuerzaAereaCol, afectó 3 puntos de extracción ilícita de oro utilizados para financiar al Clan… pic.twitter.com/h23s9K5geq — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) February 7, 2026

Las autoridades destacaron que este resultado no solo representa un golpe económico para el Clan del Golfo, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente, ya que la minería ilegal provoca graves afectaciones a los ecosistemas, especialmente a los suelos y fuentes hídricas de la región.

Esto le podría interesar: ¡Final feliz tras la angustia! Rescatan a una madre y sus dos hijos aislados por las lluvias en Necoclí

Operativo en Cocorná: capturas y destrucción de maquinaria

En paralelo, en el municipio de Cocorná, las fuerzas de seguridad realizaron otro operativo contra la minería ilegal, que permitió la captura en flagrancia de tres personas implicadas en la explotación ilícita de yacimientos mineros. La acción fue liderada por el Grupo de Caballería Mediano N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía de Antioquia.

Durante este procedimiento, se destruyó una draga tipo buzo, utilizada para extraer minerales ilegalmente del río Calderas, considerada altamente contaminante y peligrosa para el medio ambiente y las comunidades cercanas. Las personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras se adelantan investigaciones para determinar si hay más implicados y la extensión de la actividad ilegal en la zona.

Con estos operativos, la Fuerza Pública busca combatir las economías ilícitas, debilitar las estructuras del crimen organizado y avanzar en la recuperación de los territorios afectados por la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en Antioquia.