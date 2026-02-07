Resumen: El rescate se realizó en la vereda Algodón Abajo, en Necoclí, donde una madre y sus dos hijos, incluido un bebé de ocho meses, quedaron aislados por las lluvias. Tras un operativo de emergencia, la familia fue trasladada al casco urbano y atendida en el hospital San Sebastián de Urabá, donde se confirmó que se encuentran estables y bajo observación médica.

¡Final feliz tras la angustia! Rescatan a una madre y sus dos hijos aislados por las lluvias en Necoclí

En medio de la emergencia provocada por las intensas lluvias en el Urabá antioqueño, las autoridades departamentales lograron el rescate oportuno de una madre y sus dos hijos menores de edad en la vereda Algodón Abajo, zona rural del municipio de Necoclí.

Según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la situación fue reportada en horas de la mañana, cuando los equipos de atención que se desplazaban hacia el territorio fueron alertados sobre una familia que permanecía aislada al otro lado del río. La madre y los dos menores, uno de ellos un bebé de apenas ocho meses, presentaban cuadros febriles desde hacía más de tres días, lo que encendió las alertas por su estado de salud.

Ante la dificultad de acceso, se activó un operativo interinstitucional que se extendió hasta la noche. Entre las 10 y 11 p. m., los equipos enviados desde el casco urbano lograron ingresar a la zona, mientras que personal especializado del grupo de rescate Garza, junto a la Secretaría de Salud, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, ejecutó el rescate utilizando maniobras con cuerdas para cruzar el río de manera segura.

Una vez rescatada, la familia fue trasladada al casco urbano de Necoclí y remitida al Hospital San Sebastián de Urabá, donde recibió atención médica. Desde el centro asistencial se confirmó que la madre y los menores se encuentran en buen estado de salud; no obstante, el bebé permanece bajo observación médica mientras recibe tratamiento por una dificultad respiratoria.

Antioqueños, en medio de la emergencia en Urabá, estas imágenes nos dan esperanza. En la vereda Algodón Abajo, en Necoclí, rescatamos a una madre y sus dos hijos para brindarles atención en salud. Desde el Hospital nos informan que la familia se encuentra bien: el bebé continúa… pic.twitter.com/coYUkRaCXx — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 7, 2026

El mandatario departamental destacó el trabajo articulado de las autoridades y organismos de socorro, con el apoyo de la Fuerza Pública, la UNGRD, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos y los grupos de rescate y voluntarios que continúan en la zona.

Finalmente, la Gobernación de Antioquia reiteró que las labores humanitarias se mantienen activas en zonas rurales de municipios como San Juan, San Pedro, Necoclí y Arboletes, con el objetivo de llegar a las comunidades más afectadas, proteger la vida de los habitantes y entregar ayudas de emergencia en medio de esta contingencia.