Resumen: Comenzó la excavación del túnel Seminario 2, tramo de 780 metros de la segunda etapa del Túnel de Oriente, con 43 metros ya perforados. La obra avanza con detonaciones controladas, controles de tráfico y más de 1.300 trabajadores, mientras los puentes Sajonia 2 y Bocaná 2 registran progresos del 55 % y 23 %. Este proyecto busca mejorar la conexión entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

Con maquinaria y detonaciones controladas, arranca la excavación del túnel Seminario 2 en el Túnel de Oriente

En el marco de la segunda etapa del Túnel de Oriente, la Gobernación de Antioquia y la Concesión Túnel Aburrá Oriente dieron inicio a la excavación del túnel Seminario 2, un tramo clave de 780 metros que busca optimizar la conexión entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

El frente de obra ha alcanzado un avance del 3,41 %, con 43 metros excavados en la parte superior de ambos portales. Los trabajos requieren detonaciones controladas, que se realizan tanto en el día como en la noche, bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación con el área de Operaciones Viales de la concesión. Para proteger a los usuarios que transitan por la vía actualmente en operación, se implementan controles de tráfico tipo “pare y siga” durante estos procedimientos.

El túnel Seminario 2 representa un desafío técnico importante, debido a la complejidad geológica del terreno, la presencia de aguas subterráneas y la cobertura máxima de apenas 80 metros en su punto más alto, lo que exige la aplicación constante de procesos de estabilización y monitoreo especializado.

Paralelamente, otros frentes del proyecto avanzan de manera significativa. El puente Sajonia 2, de 355 metros y ubicado en Rionegro, alcanza un 55 % de ejecución, mientras que el puente Bocaná 2, de 335 metros, situado en el portal occidental del túnel Santa Elena 2, registra un avance del 23 %. Asimismo, ya se completó la vía industrial de 5 kilómetros, utilizada para el transporte de maquinaria y materiales esenciales para las obras.

Actualmente, más de 1.300 trabajadores se encuentran desplegados en los diferentes frentes, consolidando un esfuerzo conjunto para garantizar la continuidad del proyecto. La segunda etapa del Túnel de Oriente busca mejorar la movilidad regional, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la conectividad entre Medellín y los municipios del Oriente antioqueño, impulsando el desarrollo económico y la integración del departamento.

Con estas acciones, la Gobernación de Antioquia y la concesión responsable del proyecto reiteran su compromiso con la seguridad de los usuarios, la ejecución eficiente de la obra y el avance de un corredor vial estratégico para la región.