Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los operativos contra la extorsión en Bogotá permitieron capturar a 20 personas en siete localidades, señaladas de intimidar a ciudadanos y comerciantes para exigirles millonarias sumas de dinero. Entre los detenidos, cinco estarían vinculados al ‘Tren de Aragua’ y serían investigados por un ataque con un artefacto explosivo en Kennedy.

Ofensiva contra la extorsión en Bogotá deja 20 capturados: cinco serían del ‘Tren de Aragua’

El pago de una presunta extorsión terminó con la captura de uno de los señalados responsables en Bogotá. Agentes del Gaula venían siguiendo sus movimientos mediante labores de inteligencia y esperaron hasta que recibiera el dinero para intervenir.

Las cámaras registraron el momento en que la víctima hizo la entrega y, segundos después, los uniformados capturaron al señalado extorsionista.

El procedimiento hace parte de una ofensiva contra este delito que dejó 20 personas capturadas en diferentes puntos de la capital.

Amenazas a ciudadanos y comerciantes

De acuerdo con las investigaciones, los presuntos delincuentes utilizaban llamadas telefónicas, mensajes y panfletos extorsivos para intimidar a sus víctimas y exigirles pagos.

Las sumas solicitadas oscilaban entre $1 millón y $60 millones, bajo amenazas relacionadas con posibles afectaciones a la integridad de las personas.

Los operativos se realizaron en las localidades de Santa Fe, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Chapinero, Los Mártires y Engativá.

En otro de los procedimientos, los uniformados identificaron a presuntos extorsionistas cuando llegaban a cobrar a comerciantes que habían sido víctimas de amenazas. La intervención permitió frustrar el pago y realizar las capturas.

Esto le podría interesar: ‘Si vuelven a rayarlas, las volvemos a pintar’: directora del ICBF respondió al vandalismo en Bogotá

Cinco capturados estarían relacionados con el ‘Tren de Aragua’

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Dentro de los resultados de la ofensiva también está la captura de cinco presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, señalados de estar relacionados con el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado ocurrido el 25 de agosto de 2026 en Kennedy.

Según la investigación, este hecho se habría producido en medio de una disputa entre estructuras delincuenciales por el control territorial del microtráfico y la extorsión.

Las 20 personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y terrorismo.

Bogotá reporta menos casos de extorsión

Según las cifras reportadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante 2026 se ha registrado una disminución del 4 % en el delito de extorsión, equivalente a 57 casos menos frente a 2025.

Además, durante este año se han realizado más de 87 capturas por este delito.

La Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá reiteraron el llamado a la ciudadanía a no pagar ante exigencias extorsivas y a denunciar estos hechos.

Las víctimas pueden comunicarse con la línea 165 del Gaula para recibir orientación y poner en conocimiento de las autoridades cualquier exigencia de este tipo.