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Resumen: Una ofensiva conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía y la Fiscalía permitió la captura de 46 presuntos integrantes de estructuras criminales vinculadas a homicidios, extorsión, secuestro y narcotráfico.

Ofensiva contra el multicrimen deja 46 capturas de alto impacto en Medellín

Una contundente ofensiva contra el multicrimen permitió la captura de 46 personas señaladas de integrar estructuras delincuenciales responsables de delitos como homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir en Medellín y el Valle de Aburrá.

El operativo fue desarrollado de manera articulada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Como parte de las acciones, las autoridades realizaron más de 64 diligencias de registro y allanamiento en diferentes sectores de la ciudad, afectando directamente las capacidades operativas de varias organizaciones criminales.

Según el balance oficial, entre los detenidos se encuentran un cabecilla principal, un cabecilla de segundo nivel, ocho coordinadores y 36 integrantes de estructuras ilegales.

Las autoridades indicaron que los capturados estarían vinculados a grupos delincuenciales conocidos como ‘Los Chivos’, ‘Caicedo’, ‘Robledo’, ‘La Terraza’ y ‘San Pablo’, organizaciones que venían generando afectaciones a la seguridad y la convivencia ciudadana.

Uno de los resultados más destacados de esta ofensiva fue la captura de Kevin David, de 32 años, quien figuraba en el cartel de los más buscados por violencia intrafamiliar agravada.

El hombre fue localizado en Bucaramanga gracias a labores investigativas adelantadas por la Sijín y a la coordinación entre distintas autoridades.

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De acuerdo con las investigaciones, este sujeto registra nueve anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar y es señalado como un agresor recurrente contra las mujeres.

Además, habría atacado a su expareja sentimental en octubre de 2025 en el sector de El Poblado, ocasionándole lesiones e intentando asfixiarla, mientras la amenazaba para impedir que denunciara los hechos.

Tras su captura, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Las autoridades destacaron que, durante 2026, ya se han realizado 338 capturas por violencia intrafamiliar en Medellín. Asimismo, cerca de 1.000 actividades de prevención y sensibilización han beneficiado a más de 32.000 ciudadanos, como parte de las estrategias para fortalecer la protección de las mujeres y mejorar la seguridad en los territorios.

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