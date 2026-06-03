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Resumen: Alias ‘El Capo’, ciudadano estadounidense requerido por la justicia de EE. UU., fue capturado en Medellín por su presunta participación en una red de tráfico internacional de armas que abastecía estructuras criminales.

Cayó en Medellín alias ‘El Capo’: lo señalan de enviar armas desde EE.UU. para fortalecer bandas criminales

La captura de un ciudadano estadounidense señalado de integrar una red de tráfico internacional de armas representa un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en Medellín.

Se trata de Jesús Cristóbal, conocido con el alias de ‘El Capo’, quien fue detenido en la capital antioqueña con fines de extradición hacia Estados Unidos.

El procedimiento fue desarrollado de manera conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Dirección Antinarcóticos (Diran), la Policía Judicial (Sijín), la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), la Policía Nacional y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

Según las autoridades, el caso está relacionado con una presunta red de tráfico internacional de armas que enviaba armamento desde territorio estadounidense hacia Colombia.

Las investigaciones indican que alias ‘El Capo’ habría participado en el envío ilegal de armas de fuego mediante encomiendas, las cuales tendrían como destino organizaciones delincuenciales con presencia en Medellín.

El objetivo de estas estructuras sería fortalecer su capacidad armada para la comisión de delitos de alto impacto.

De acuerdo con las autoridades, el hombre, de 39 años, permanecía oculto en Medellín mientras era buscado por la justicia estadounidense.

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Además, presuntamente utilizaba su actividad como productor musical para encubrir operaciones relacionadas con la comercialización ilegal de armamento.

Los organismos de seguridad también recordaron que Jesús registra una captura en Colombia ocurrida en abril de 2024 por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, luego de que le fuera incautada una pistola que habría ingresado irregularmente al país.

Este antecedente fortalece las hipótesis investigativas sobre su posible vinculación con redes dedicadas al tráfico internacional de armas.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Entre tanto, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los integrantes de la red y establecer el destino final de las armas ingresadas ilegalmente al territorio colombiano.

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