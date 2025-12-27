Resumen: Durante 2025, Bogotá ha intensificado su ofensiva contra el crimen mediante operativos articulados entre la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, logrando más de 34 mil capturas y la incautación de más de 1.700 armas de fuego. Estas acciones hacen parte de una estrategia integral que incluye control a establecimientos, presencia policial y labores preventivas en las 20 localidades de la ciudad para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

Ofensiva contra el crimen en Bogotá deja más de 34 mil capturados y 1.700 armas incautadas durante el año

En lo corrido de 2025, las autoridades en Bogotá reportan un balance operativo marcado por un alto número de capturas y la incautación de armas de fuego, como resultado de los controles sostenidos y del trabajo coordinado entre distintas entidades de seguridad y justicia en la capital del país.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante este año se han realizado más de 34.000 capturas por diversos delitos y se han sacado de circulación más de 1.700 armas de fuego. Estos resultados están asociados a la articulación entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Fiscalía General de la Nación, entidades que han concentrado esfuerzos en zonas priorizadas por su incidencia en hechos de violencia y criminalidad.

Las acciones hacen parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia, una estrategia que combina investigación judicial, presencia policial permanente, controles a establecimientos comerciales y medidas preventivas orientadas a reducir la circulación de armas ilegales, desarticular economías criminales y fortalecer la convivencia en los territorios.

Uno de los frentes clave ha sido el control a bares, discotecas y establecimientos de comercio ubicados en zonas de alta afluencia de público, donde se verifica el cumplimiento de la normatividad vigente y se previenen situaciones que puedan derivar en hechos de violencia o afectaciones a la salud pública.

Resultados en la localidad de Rafael Uribe

En el marco del Plan Navidad, uno de los operativos recientes se desarrolló en la localidad de Rafael Uribe, donde participaron más de 40 uniformados y funcionarios de la Secretaría de Seguridad. Durante la intervención se logró la incautación de un arma traumática y la suspensión temporal de dos establecimientos comerciales.

En uno de los bares inspeccionados, una uniformada adscrita a la SIJIN halló un arma de fogueo oculta detrás del mesón, junto con seis municiones, una de ellas percutida. Según el administrador del lugar, el arma pertenecería al propietario del establecimiento y era utilizada como medida de “protección”. No obstante, el elemento fue incautado y se impuso un comparendo conforme a lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801). Además, el establecimiento fue suspendido por un periodo de 10 días.

En otro punto del sector conocido como Callejón Santa Bárbara, las autoridades detectaron cervezas vencidas que estaban listas para ser comercializadas. Tras la verificación realizada por personal especializado, se procedió a la desnaturalización del licor y a la clausura del establecimiento por cinco días, al considerarse un riesgo para la salud de los consumidores.

Controles preventivos en otros sectores

De manera complementaria, en barrios como Palermo y Marruecos se llevaron a cabo jornadas de requisas, verificación de antecedentes y controles a vehículos y motocicletas. En total, cerca de 240 personas fueron registradas durante estos operativos, que buscan prevenir el porte de armas, la comisión de delitos y situaciones que afecten la convivencia ciudadana.

¡Los operativos no paran y en diciembre los reforzamos! Con @PoliciaBogota trabajamos en las calles 24/7 para que los ciudadanos celebren tranquilos. Este año van más de 34 mil capturas y 1.700 armas de fuego incautadas en Bogotá. Enfrentamos los desafíos con soluciones…

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones continuarán de manera permanente en las 20 localidades de Bogotá, con el objetivo de mantener la presión sobre las estructuras criminales, reducir los factores de riesgo y mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad.