Resumen: La rápida reacción de la Policía, tras una alerta ciudadana a la línea 123, permitió frustrar el hurto de un vehículo en el sur de Bogotá. Durante el operativo se recuperó el automotor y fueron capturados en flagrancia tres hombres, quienes presentan antecedentes judiciales y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¡Cayeron en flagrancia! Rápida persecución policial frustró el robo de un vehículo en el sur de Bogotá

Un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá permitió frustrar el hurto de un vehículo y dejar como resultado la captura de tres hombres en el sur de la capital. El procedimiento se desarrolló tras la oportuna denuncia de la víctima, quien alertó a las autoridades a través de la línea de emergencias 123.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió en el sector de San Jorge Sur Oriental, donde el propietario del automotor informó que su vehículo había sido robado bajo la modalidad de halado. De inmediato, la central de radio activó el protocolo de búsqueda y alertó a las patrullas de vigilancia sobre la posible ruta de escape de los responsables, quienes se desplazaban en otro automotor.

Uniformados adscritos al CAI Altamira desplegaron labores de registro, control y verificación en la zona, lo que permitió ubicar el vehículo involucrado y realizar su interceptación en el barrio Nueva España. Durante el procedimiento, las autoridades lograron la captura en flagrancia de tres hombres, cuyas edades oscilan entre los 19, 20 y 24 años.

En el lugar también se llevó a cabo la inmovilización del automotor, el cual fue recuperado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de hurto.

Una llamada a la #Línea123 fue clave para iniciar un operativo que dio con la ubicación de un automotor hurtado en #SanCristóbal. Mientras los presuntos delincuentes empujaban el vehículo que se apagó,

uniformados del CAI Altamira les cerraban el cerco. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Detalles aquí. pic.twitter.com/Bc3iEdNmo2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 27, 2025

Las autoridades informaron que los detenidos registran antecedentes judiciales por conductas similares, así como por tráfico de estupefacientes, lo que será tenido en cuenta dentro del proceso judicial.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró que continuará desarrollando acciones operativas y preventivas en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie de manera oportuna cualquier hecho delictivo a través de las líneas oficiales.