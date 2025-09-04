¡Ofensiva contra el crimen en Bogotá! Caen 30 presuntos homicidas en operativos conjuntos

Resumen: Un operativo coordinado entre la Policía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación ha resultado en la captura de 30 presuntos homicidas en las últimas semanas. Las autoridades destacaron que entre los detenidos se encuentran responsables de crímenes de alto perfil, como el de alias "Cocheche", así como casos de feminicidios y riñas por intolerancia. Estas acciones han contribuido a la reducción del 22% en el hurto a celulares y se enmarcan en la estrategia de seguridad de la ciudad, con el objetivo de desarticular estructuras criminales.

Un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación logró la captura de 30 presuntos homicidas en las últimas semanas, un paso firme en la lucha contra la criminalidad en la capital.

Entre los detenidos en las últimas semanas se encuentran individuos con historiales criminales complejos, incluyendo a alias ‘Cocheche’, señalado por dos homicidios en el norte de la ciudad.

También fue aprehendido un hombre de 41 años, acusado de agredir sexualmente y asesinar a su expareja en un motel de Engativá. El sospechoso había permanecido oculto durante un mes en el sector de El Codito para evadir a las autoridades.

Esto le podría interesar: ¡Caen celulares robados en Bogotá! Autoridades detectan equipos con reporte de hurto y manipulación de IMEI en la Calle 13

Las capturas también incluyeron a varios jóvenes implicados en crímenes violentos: un adolescente que asesinó a otro menor en una riña por una gorra en el barrio Piamonte de Bosa; un joven de 17 años que le causó 22 heridas con arma blanca a su pareja sentimental; y otro hombre que atacó mortalmente a la pareja de su progenitora en Suba.

Mírelos bien ¡Ninguno de sus homicidios va a quedar impune! Estos 30 criminales van directo a la cárcel, entre ellos, quien asesinó a su expareja en un motel, ‘Cocheche’, responsable de 2 homicidios en el norte de Bogotá y quien acabó con una vida por una gorra. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Su información… pic.twitter.com/ZYSE4WFbNL — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 4, 2025

El comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, informó que en el último mes se ha logrado la detención de 96 homicidas, de los cuales 61 fueron por orden judicial y 35 en flagrancia. La meta de las autoridades es alcanzar más de 200 casos de homicidio esclarecidos para finales de 2025.

Según el secretario de Seguridad, César Restrepo, estas acciones han logrado desestabilizar a las estructuras criminales. Con las 30 nuevas capturas, ya son 365 homicidas detenidos en lo que va de 2025, la mayoría vinculados a hechos de intolerancia y ajustes de cuentas. Los detenidos enfrentarán penas que podrían superar los 17 años de prisión.