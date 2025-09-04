Resumen: En un operativo en la Calle 13, la policía incautó varios celulares con reporte de hurto y manipulación de IMEI. Un hombre que vendía los dispositivos huyó, dejando atrás una carreta cargada de teléfonos robados. La acción, que se enmarca en un plan de seguridad, ha contribuido a reducir el hurto de celulares en la ciudad.

¡Caen celulares robados en Bogotá! Autoridades detectan equipos con reporte de hurto y manipulación de IMEI en la Calle 13

Un operativo interinstitucional en el sector de la Calle 13, en el centro de la capital, asestó un duro golpe al mercado ilegal de celulares, logrando la incautación de equipos con reporte de hurto y manipulación de sus sistemas de identificación. La intervención, que involucró a más de 50 uniformados, fue la respuesta de las autoridades a las constantes denuncias ciudadanas sobre la venta de dispositivos robados.

El operativo se centró en la inspección de más de 15 carretas y establecimientos informales que operan como puntos de venta y reparación de teléfonos móviles. Durante el despliegue, un hombre abandonó su carreta y huyó al percatarse de la presencia policial, dejando atrás varios celulares que, según se comprobó, estaban escondidos en cajas y maletines.

En total, se verificaron más de 130 códigos IMEI, lo que permitió identificar ocho teléfonos con irregularidades. De estos, dos tenían un reporte de hurto activo, mientras que los seis restantes presentaban una manipulación ilegal en sus sistemas de identificación, una técnica utilizada por las redes criminales para ocultar su origen ilícito. La venta de estos dispositivos en el mercado negro oscilaba entre los 300.000 y 800.000 pesos.

El trabajo conjunto entre la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia fue fundamental para el éxito del operativo. El secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó que las acciones continuarán en los «puntos críticos» para combatir tanto el hurto de celulares como el delito de receptación.

En carretas de la Calle 13 fueron encontrados celulares hurtados y manipulados. ¡Todos fueron incautados! El dueño de una de estas la abandonó al ver el despliegue operativo. Pilas, vender o comprar estos equipos hurtados es un delito. Reporte al 123.#DeFrenteContraElCrimen… pic.twitter.com/kIxfbcMQ6y Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 3, 2025

Las autoridades destacaron que estos operativos han contribuido a una reducción significativa en el hurto de celulares en la ciudad. Entre enero y agosto de 2025, se han registrado 21.621 denuncias, lo que representa una disminución del 22% en comparación con las 27.699 denuncias del mismo período del año anterior.

Adicionalmente, la jornada de control permitió la incautación de cinco armas blancas y la suspensión de dos establecimientos comerciales que operaban sin cumplir los requisitos legales.

Estas acciones se enmarcan en el Plan Distrital de Seguridad, que busca recuperar el espacio público y debilitar las dinámicas criminales en zonas de alta incidencia delictiva.