Capturan a falso odontólogo acusado de abusar sexualmente a menor de edad en Bogotá

Un hombre que ofrecía servicios odontológicos de manera informal en Bogotá fue capturado y enviado a prisión por la Fiscalía, acusado de abuso de menores en Bogotá.

El sujeto, de nacionalidad venezolana e identificado como Efraín José Parra, fue denunciado por una de sus pacientes, una menor de edad.

El hecho se registró cuando la menor acudió sola a una cita y el hombre, aprovechándose de su posición, la sometió a «diferentes vejámenes de índole sexual» mediante el uso de la fuerza física y amenazas.

La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento

En atención a una orden judicial, unidades de la Policía Nacional capturaron a Efraín José Parra en la localidad de Suba, en Bogotá.

Un juez penal, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, impuso una medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Aunque Parra no aceptó los cargos, el contundente material probatorio llevó a la decisión del juez. Este es un nuevo golpe de las autoridades contra el abuso de menores en Bogotá, una lucha en la que la justicia no da tregua.

