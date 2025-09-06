Resumen: Un video revela el momento exacto de la explosión del carro bomba en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali el 21 de agosto. El ataque terrorista dejó seis muertos y más de 60 heridos.

¡Aterrador! Este es el video que muestra el momento exacto de la explosión en Cali que dejó 6 muertos

En redes sociales se ha hecho público un video que muestra el momento exacto de la detonación del carro bomba en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, ocurrido el pasado 21 de agosto. Las impactantes imágenes, que se han vuelto virales, revelan la magnitud de la explosión que cobró la vida de al menos seis personas y dejó más de 60 heridos.

El video, captado por una cámara de seguridad en la zona, exhibe cómo un vehículo estacionado cerca de la base militar explota violentamente, liberando una gran bola de fuego y una densa columna de humo. La onda expansiva es instantánea, afectando a edificios cercanos y provocando el pánico entre los transeúntes. Se observa a personas corriendo en busca de refugio y los escombros volando por el aire.

Este material audiovisual, que forma parte de las pruebas en la investigación, es clave para entender la planificación y ejecución del ataque terrorista. Las autoridades han estado trabajando incansablemente para identificar a todos los responsables de este acto.

El atentado, que conmocionó a la capital del Valle del Cauca, generó un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional. Las víctimas, entre ellas civiles y miembros de la Fuerza Pública, fueron trasladadas a centros asistenciales, donde muchas aún se recuperan de las graves heridas.

