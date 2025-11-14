Resumen: Autoridades ocuparon cinco inmuebles de $3.500 millones utilizados por El Mesa en el Oriente antioqueño. La expansión criminal de esta banda ha disparado los homicidios en la región.

Cinco lujosas propiedades y millones en rentas ilegales: así avanzaba El Mesa en silencio por el Oriente antioqueño

La Policía Nacional ocupó cinco inmuebles avaluados en cerca de $3.500 millones, que según las autoridades eran propiedad de la estructura criminal El Mesa.

Las edificaciones estaban ubicadas en municipios estratégicos del Oriente antioqueño como El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión, donde El Mesa habría consolidado un corredor para el acopio y tráfico de estupefacientes. Desde esos mismos lugares, presuntamente, se coordinaban homicidios y otros crímenes.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que esta banda, originada en el Valle de Aburrá, extendió su dominio hacia el Oriente para expandir sus rentas ilícitas, siendo hoy responsable de hechos como homicidios, microtráfico, desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas a líderes sociales.

Incluso, el mandatario departamental ordenó la demolición de las propiedades ocupadas: “Que ningún símbolo de estos criminales quede en territorio antioqueño”, afirmó.

El impacto de esta estructura en la región ha sido devastador. Entre enero y octubre, el Oriente antioqueño registró un incremento del 11% en los homicidios: 156 asesinatos frente a 138 del año anterior. Solo en el Valle de San Nicolás se han presentado 95 casos. Municipios como La Unión y Nariño también sufren un repunte preocupante de la violencia.

Las acciones de El Mesa no solo han cobrado la vida de integrantes de otras estructuras, sino también de civiles inocentes.

El caso más doloroso fue la masacre de siete personas el 25 de junio de 2024 en Rionegro, cuando miembros de esta organización acribillaron a trabajadores del sector construcción al confundirlos con rivales criminales.

El avance de la organización criminal en el Oriente ha desatado confrontaciones con bandas rivales como Pachelly y Los Chatas, especialmente en Rionegro, que desde 2022 viene sufriendo un aumento sostenido en los crímenes asociados al control territorial y al microtráfico.

