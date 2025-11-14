Resumen: El perro maltratado 'Bizcocho' será adoptado por la Policía de Antioquia con el título honorífico de 'Coronel'. Su agresor, Fernando Oviedo, aceptó cargos por maltrato animal agravado.

‘Coronel Bizcocho’: el perrito maltratado es adoptado por la Policía de Antioquia

La historia de ‘Bizcocho’, el perrito cuyo brutal maltrato en Bolívar estremeció a Colombia, ha dado un giro esperanzador. Tras una intensa ola de solidaridad, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, confirmó que el canino será adoptado por el Departamento de Policía Antioquia.

Ahora, el canino será conocido como ‘Coronel Bizcocho’, un gesto que reconoce su resiliencia y su lucha por la vida.

El país conoció su historia el pasado 3 de noviembre a través de un video viral donde se veía a un hombre, identificado como Fernando, propinarle una brutal golpiza con un látigo, lanzarlo y patearlo por, supuestamente, haberse comido un trozo de carne.

Tras la agresión, Fernando llevó al animal a la Estación de Policía de Yarumal, en el norte de Antioquia, y lo entregó bajo el nombre de ‘Sicario’. Fue el equipo veterinario de la Universidad Remington, con su clínica de validación forense, el que asumió la recuperación física y emocional, y le dio el nombre de ‘Bizcocho’.

Los especialistas de la universidad confirmaron que ‘Bizcocho’ avanza favorablemente, aunque presenta secuelas neurológicas y cambios en su comportamiento derivados de los golpes.

Cuando la Fiscalía autorice el proceso de adopción, el canino será recibido por el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, quien se había comprometido públicamente a brindarle un hogar seguro.

El gobernador Rendón Cardona aseguró que el Departamento de Policía asumirá completamente su cuidado, bienestar y «todo el cariño que no recibió en su pasado».

«Los uniformados estarán a cargo de darle una vida digna, segura y llena de afecto», indicó el gobernador.

La institución espera que este caso sirva para reforzar la protección de los animales y dar un ejemplo de justicia.

Mientras ‘Coronel Bizcocho’ se recupera, la justicia avanza. El pasado 12 de noviembre, una fiscal del Grupo Especializado en la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) imputó a Fernando por el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, en modalidad agravada. Durante la audiencia, el sujeto aceptó los cargos.

