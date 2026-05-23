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    ¡De no creer! Un carro cayó desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal en Bogotá

    Una persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial mientras las autoridades investigan las causas del hecho.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡De no creer! Una camioneta cayó desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal en Bogotá
    Fotos: Captura de video
    ¡De no creer! Un carro cayó desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal en Bogotá

    Resumen: En la tarde del sábado 23 de mayo se registró una emergencia en el norte de Bogotá, luego de que una camioneta cayera desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal. Un hombre de 71 años que conducía el vehículo resultó con lesiones y fue trasladado a la Clínica del Country, mientras otra persona fue atendida y remitida tras quedar atrapada en el automotor. Bomberos y Policía atendieron la emergencia y aseguraron la zona, mientras las causas del accidente siguen en investigación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En horas de la tarde de este sábado 23 de mayo se registró una emergencia en el norte de Bogotá, luego de que un vehículo particular cayera desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal, ubicado en la Carrera 7 con Calle 78. El hecho generó alarma entre quienes se encontraban en el sector debido a la magnitud del impacto y la rápida movilización de organismos de socorro.

    De inmediato, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegaron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad en la zona. Los equipos realizaron labores de rescate de una persona que habría quedado atrapada dentro del vehículo tras la caída, además de brindar atención prehospitalaria en el sitio.

    Según el reporte entregado por las autoridades de emergencia, la persona afectada fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia para recibir atención médica especializada. El organismo de socorro también informó que fue necesario asegurar la escena para evitar nuevos riesgos mientras se adelantaban las labores correspondientes.

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    Por su parte, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional indicó que el vehículo involucrado en el accidente era una camioneta conducida por un hombre de 71 años. El conductor presentó lesiones, entre ellas un trauma craneoencefálico leve y una herida abierta en la cabeza, por lo que también fue remitido a un centro asistencial.

    El adulto mayor fue trasladado a la Clínica del Country, donde permanece bajo observación médica mientras se evalúa su estado de salud.

    Las causas del accidente aún no han sido establecidas y hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer cómo el vehículo terminó cayendo desde el nivel superior del parqueadero.

    El hecho también generó preocupación entre visitantes y personas que se encontraban en las inmediaciones del club, debido a la ubicación del accidente en una de las zonas más transitadas del norte de la ciudad. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para determinar las circunstancias exactas del siniestro.


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