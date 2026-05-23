Resumen: En la tarde del sábado 23 de mayo se registró una emergencia en el norte de Bogotá, luego de que una camioneta cayera desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal. Un hombre de 71 años que conducía el vehículo resultó con lesiones y fue trasladado a la Clínica del Country, mientras otra persona fue atendida y remitida tras quedar atrapada en el automotor. Bomberos y Policía atendieron la emergencia y aseguraron la zona, mientras las causas del accidente siguen en investigación.

¡De no creer! Un carro cayó desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal en Bogotá

En horas de la tarde de este sábado 23 de mayo se registró una emergencia en el norte de Bogotá, luego de que un vehículo particular cayera desde el segundo piso del parqueadero del Club El Nogal, ubicado en la Carrera 7 con Calle 78. El hecho generó alarma entre quienes se encontraban en el sector debido a la magnitud del impacto y la rápida movilización de organismos de socorro.

De inmediato, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegaron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad en la zona. Los equipos realizaron labores de rescate de una persona que habría quedado atrapada dentro del vehículo tras la caída, además de brindar atención prehospitalaria en el sitio.

Se acaba de caer un carro del parqueadero del segundo piso del Club El Nogal. pic.twitter.com/zHmIrmKjIy — Norbert (@Norbert27081010) May 23, 2026

Según el reporte entregado por las autoridades de emergencia, la persona afectada fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia para recibir atención médica especializada. El organismo de socorro también informó que fue necesario asegurar la escena para evitar nuevos riesgos mientras se adelantaban las labores correspondientes.

🚨Realizamos el rescate y atención prehospitalaria de una persona que resultó atrapada, luego de que su vehículo, aparentemente, cayera de un segundo piso en la Cra 7 con Clle 78. La persona es entregada a ambulancia. Se efectúa el aseguramiento de la escena 🚒 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) May 23, 2026

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Por su parte, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional indicó que el vehículo involucrado en el accidente era una camioneta conducida por un hombre de 71 años. El conductor presentó lesiones, entre ellas un trauma craneoencefálico leve y una herida abierta en la cabeza, por lo que también fue remitido a un centro asistencial.

🚨 Autoridades reportan que un vehículo habría caído desde el parqueadero del segundo piso del Club El Nogal. Se habla de al menos una persona lesionada. Investigan lo ocurrido.#clubelnogal #accidente pic.twitter.com/SbW4iwhqM6 — Magazín Pacífico (@magazinpacifico) May 23, 2026

El adulto mayor fue trasladado a la Clínica del Country, donde permanece bajo observación médica mientras se evalúa su estado de salud.

Las causas del accidente aún no han sido establecidas y hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer cómo el vehículo terminó cayendo desde el nivel superior del parqueadero.

El hecho también generó preocupación entre visitantes y personas que se encontraban en las inmediaciones del club, debido a la ubicación del accidente en una de las zonas más transitadas del norte de la ciudad. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para determinar las circunstancias exactas del siniestro.