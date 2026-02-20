Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Ocultas entre juguetes y ropa! Autoridades incautan dos armas de fuego en el Aeropuerto El Dorado

    El cargamento ilegal fue detectado mediante escáner en una bodega de envíos nacionales y tenía como ruta Guaduas–Ibagué.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Ocultas entre juguetes y ropa! Autoridades incautan dos armas de fuego en el Aeropuerto El Dorado
    Foto: Policía Nacional
    ¡Ocultas entre juguetes y ropa! Autoridades incautan dos armas de fuego en el Aeropuerto El Dorado

    Resumen: En un control de rutina en bodegas de envíos nacionales, la Policía Nacional de Colombia detectó mediante escáner una encomienda sospechosa que contenía dos carabinas camufladas. El paquete había sido enviado desde Guaduas con destino a Ibagué. Con este procedimiento, ya son más de 158 armas de fuego incautadas en Bogotá en lo que va de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un envío que aparentaba contener artículos infantiles y prendas de vestir terminó revelando un cargamento ilegal. En controles realizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado, uniformados detectaron dos armas de fuego tipo carabina ocultas al interior de una encomienda.

    El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Estación de Policía Aeropuerto, en el marco de las inspecciones permanentes que se desarrollan en la terminal aérea.

    La alerta en el escáner

    Durante la revisión de bodegas de envíos nacionales, el paquete fue sometido a verificación mediante escáner. Las imágenes mostraron inconsistencias que no coincidían con el contenido declarado.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Tras la inspección física, las autoridades encontraron en dos cajas las carabinas camufladas entre los objetos. Según la información oficial, la mercancía había sido despachada desde Guaduas, Cundinamarca, y tenía como destino final la ciudad de Ibagué.

    Esto le podría interesar: ¡Cayó en la Terminal! Capturan a sujeto que habría retenido y abusado de una mujer en Bogotá

    Las armas quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades.

    Más de 158 armas incautadas en 2026

    Este caso se suma a los resultados operativos obtenidos en la capital durante el año. De acuerdo con el balance entregado por la institución, en lo que va corrido de 2026 se han incautado más de 158 armas de fuego en Bogotá gracias a controles preventivos y operativos en distintos puntos estratégicos.

    Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando las inspecciones en terminales de transporte y empresas de mensajería para evitar que este tipo de armamento ingrese o circule de manera ilegal en el país.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.