Resumen: En un control de rutina en bodegas de envíos nacionales, la Policía Nacional de Colombia detectó mediante escáner una encomienda sospechosa que contenía dos carabinas camufladas. El paquete había sido enviado desde Guaduas con destino a Ibagué. Con este procedimiento, ya son más de 158 armas de fuego incautadas en Bogotá en lo que va de 2026.

¡Ocultas entre juguetes y ropa! Autoridades incautan dos armas de fuego en el Aeropuerto El Dorado

Un envío que aparentaba contener artículos infantiles y prendas de vestir terminó revelando un cargamento ilegal. En controles realizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado, uniformados detectaron dos armas de fuego tipo carabina ocultas al interior de una encomienda.

El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Estación de Policía Aeropuerto, en el marco de las inspecciones permanentes que se desarrollan en la terminal aérea.

La alerta en el escáner

Durante la revisión de bodegas de envíos nacionales, el paquete fue sometido a verificación mediante escáner. Las imágenes mostraron inconsistencias que no coincidían con el contenido declarado.

Entre ropa y juguetes hallamos dos armas de fuego enviadas como encomienda al @BOG_ELDORADO con destino a la ciudad de Ibagué. Gracias a estos controles en las bodegas de carga evitamos que pudieran llegar a afectar la seguridad de los ciudadanos. pic.twitter.com/Ckr0kbfiIL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 20, 2026

Tras la inspección física, las autoridades encontraron en dos cajas las carabinas camufladas entre los objetos. Según la información oficial, la mercancía había sido despachada desde Guaduas, Cundinamarca, y tenía como destino final la ciudad de Ibagué.

Las armas quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades.

Más de 158 armas incautadas en 2026

Este caso se suma a los resultados operativos obtenidos en la capital durante el año. De acuerdo con el balance entregado por la institución, en lo que va corrido de 2026 se han incautado más de 158 armas de fuego en Bogotá gracias a controles preventivos y operativos en distintos puntos estratégicos.

Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando las inspecciones en terminales de transporte y empresas de mensajería para evitar que este tipo de armamento ingrese o circule de manera ilegal en el país.