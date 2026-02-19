Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó en la Terminal! Capturan a sujeto que habría retenido y abusado de una mujer en Bogotá

    La víctima logró escapar tras varias horas de retención y fue atendida en un centro médico.

    Publicado por: Sara Cespedes

    condenado p0or desaparicion, Formulan cargos a auxiliar de enfermería por presunto abuso sexual en hospital de Medellín
    Foto de archivo.
    ¡Cayó en la Terminal! Capturan a sujeto que habría retenido y abusado de una mujer en Bogotá

    Resumen: Cristian Camilo Pérez fue capturado en la Terminal de Transportes El Salitre, señalado de retener y agredir sexualmente a una mujer durante aproximadamente nueve horas en su vivienda en el sur de Bogotá. La víctima logró escapar y recibió atención médica. Pérez fue imputado por acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones personales agravadas, cargos que no aceptó.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación judicializó a Cristian Camilo Pérez, señalado de agredir física y sexualmente a una mujer, a quien retuvo contra su voluntad durante aproximadamente nueve horas en una vivienda ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, el pasado 17 de enero.

    De acuerdo con la investigación, el presunto agresor habría convencido a la víctima de acompañarlo a un establecimiento comercial en el barrio Restrepo. Posteriormente, la llevó a su residencia, donde la encerró en una habitación y la sometió a diferentes vejámenes físicos y sexuales.

    Durante el tiempo en que permaneció retenida, la víctima intentó pedir ayuda a través de una ventana del inmueble. Finalmente, en un descuido del hombre, logró escapar y llegó a un centro médico, donde recibió atención.

    Esto le podría interesar: Violenta riña en un supermercado de Bogotá terminó con dos capturados y un vigilante herido

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Tras las investigaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de uniformados de la Sijin, capturó a Pérez en la Terminal de Transportes El Salitre, en el occidente de la ciudad, mediante una orden de captura emitida por las autoridades.

    Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones personales agravadas, cargos que Pérez Cavadía no aceptó.

    Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia y la investigación pronta en casos de violencia de género, recordando que la colaboración ciudadana y la acción de la justicia son fundamentales para la protección de las víctimas.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.