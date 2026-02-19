Resumen: Cristian Camilo Pérez fue capturado en la Terminal de Transportes El Salitre, señalado de retener y agredir sexualmente a una mujer durante aproximadamente nueve horas en su vivienda en el sur de Bogotá. La víctima logró escapar y recibió atención médica. Pérez fue imputado por acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones personales agravadas, cargos que no aceptó.

¡Cayó en la Terminal! Capturan a sujeto que habría retenido y abusado de una mujer en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Cristian Camilo Pérez, señalado de agredir física y sexualmente a una mujer, a quien retuvo contra su voluntad durante aproximadamente nueve horas en una vivienda ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, el pasado 17 de enero.

De acuerdo con la investigación, el presunto agresor habría convencido a la víctima de acompañarlo a un establecimiento comercial en el barrio Restrepo. Posteriormente, la llevó a su residencia, donde la encerró en una habitación y la sometió a diferentes vejámenes físicos y sexuales.

Durante el tiempo en que permaneció retenida, la víctima intentó pedir ayuda a través de una ventana del inmueble. Finalmente, en un descuido del hombre, logró escapar y llegó a un centro médico, donde recibió atención.

Tras las investigaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de uniformados de la Sijin, capturó a Pérez en la Terminal de Transportes El Salitre, en el occidente de la ciudad, mediante una orden de captura emitida por las autoridades.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y lesiones personales agravadas, cargos que Pérez Cavadía no aceptó.

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia y la investigación pronta en casos de violencia de género, recordando que la colaboración ciudadana y la acción de la justicia son fundamentales para la protección de las víctimas.