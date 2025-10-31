Ocelote rescatada busca regresar a su hábitat natural en Antioquia

Resumen: Una ocelote rescatada del cautiverio en Antioquia se recupera en el Área Metropolitana para volver a su hábitat natural. Autoridades alertan sobre el tráfico de fauna silvestre.
Una ocelote de aproximadamente cuatro meses está luchando por regresar a su entorno natural luego de ser entregada al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR).
La pequeña felina, de apenas 1,7 kilos, fue dejada por una persona que aseguró haberla obtenido de unos conocidos.
De acuerdo con la autoridad ambiental, el ejemplar fue separado de su madre, posiblemente por cazadores, en una zona donde existe caza de fauna silvestre.
Durante la valoración veterinaria, la ocelote presentó conjuntivitis leve y un cuadro de diarrea moderada, producto del estrés por el cautiverio. Sin embargo, los expertos destacaron señales positivas: la felina mostró miedo a los humanos y comportamientos propios de su especie, lo que indica que no ha sido humanizada y podría reintegrarse a su hábitat.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que no capture ni tenga animales silvestres como mascotas, recordando que esta práctica es un delito ambiental sancionado por la Ley 1333 de 2009.