Resumen: Daniel Noboa cuestionó la visita privada de Gustavo Petro a Manta y calificó de “extraña” su permanencia en Ecuador tras su posesión presidencial.

Daniel Noboa lanza dardo a Petro por su misteriosa visita a Manta: ‘No lo vi ayudando a nadie’

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestionó públicamente los motivos detrás de la visita privada que el mandatario colombiano Gustavo Petro realizó a la ciudad costera de Manta tras asistir a su posesión en Quito, en mayo pasado.

Durante una entrevista con el canal Teleamazonas, Noboa afirmó que la presencia de Petro en esa zona “fue bastante extraña” y que el tema “está en investigación”.

Según el mandatario ecuatoriano, “no creo que fue nada bueno. No lo vi ayudando a gente pobre. Me parece bastante extraño que se quedara en Manta un par de días”.

Las declaraciones de Noboa reavivan la tensión diplomática entre ambos gobiernos, especialmente después de la recaptura del exvicepresidente Jorge Glas, ocurrida en 2024 dentro de la Embajada de México en Quito, hecho que fue rechazado por Petro y que ha generado roces permanentes entre Bogotá y Quito.

A la polémica se suman versiones difundidas por medios ecuatorianos que afirman que Petro habría estado en una residencia vinculada a familiares de José Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la organización criminal Los Choneros.

Frente a esto, Gustavo Petro negó rotundamente los señalamientos, asegurando que “no tengo ni idea quién es el tal Fito” y calificó las versiones como “falsedades de la extrema derecha”.

El mandatario colombiano sostuvo que durante su estadía fue custodiado todo el tiempo por la fuerza pública ecuatoriana.

