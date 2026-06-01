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Resumen: Alias Tabares, presunto cabecilla del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, fue capturado en Cauca. Es investigado por secuestro, homicidio y reclutamiento de menores.

Capturaron a alias ‘Tabares’, cabecilla de las disidencias y uno de los criminales más temidos del Cauca

En un operativo conjunto desarrollado en el municipio de El Tambo, Cauca, las autoridades lograron la captura de alias ‘Tabares’, señalado como uno de los principales integrantes del frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc y considerado uno de los hombres más buscados en el departamento.

La detención fue realizada el pasado 28 de mayo mediante una acción coordinada entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El capturado fue identificado como Yeison Quirá, de 22 años y oriundo de El Tambo. Según las investigaciones, alias ‘Tabares’ habría acumulado cerca de una década de actividad criminal.

Inicialmente habría pertenecido al ELN y posteriormente ingresó al frente ‘Carlos Patiño’, donde asumió responsabilidades relacionadas con la coordinación de acciones armadas en municipios como El Tambo, Argelia, Balboa y Patía.

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Las autoridades lo vinculan con ataques contra la Fuerza Pública, amenazas a la población civil y el control de economías ilegales asociadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal en el sur del Cauca.

Además, es señalado de participar en el secuestro de 28 policías y un militar ocurrido en marzo de 2025 en el cañón del Micay.

Uno de los hechos más graves atribuidos a alias ‘Tabares’ tiene relación con presuntos ataques mediante drones cargados con explosivos en el corregimiento de El Plateado.

Entre ellos figura un caso ocurrido en julio de 2024, cuando un artefacto explotó en una cancha donde se encontraban varios menores de edad, causando la muerte del niño Dilan y dejando otras personas lesionadas.

Las investigaciones también lo relacionan con el reclutamiento forzado de aproximadamente 50 niños, niñas y adolescentes para integrar esa estructura armada ilegal.

Por información que permitiera su ubicación y captura se ofrecía una recompensa de hasta $300 millones de pesos.

Tras su judicialización, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Deberá responder por delitos como homicidio, secuestro, terrorismo, reclutamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

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