Resumen: La causa real de la crisis obedece a un ataque perpetrado por un actor de amenaza cibernética que afectó directamente la infraestructura tecnológica de la Cancillería

¡No era una simple falla!: Cancillería confirma que fue por ciberataque que colapsó el sistema de pasaportes

Minuto30.com .- El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un nuevo y alarmante comunicado en el que confirma que la caída masiva de la plataforma SITAC, que ha dejado a miles de colombianos varados y sin poder expedir pasaportes o apostillas, fue provocada por un actor de amenaza cibernética.

Tras un análisis preliminar, el Gobierno Nacional tuvo que solicitar el apoyo y la coordinación del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) para hacer frente a la vulneración de una parte de su infraestructura tecnológica, desmintiendo la versión inicial que apuntaba a simples labores de “optimización”.

“Los datos no están comprometidos”

Ante el temor generalizado por la posible filtración de información sensible (como huellas, fotografías y datos biográficos de millones de colombianos), el Ministerio fue enfático en dar un parte de tranquilidad: la información ciudadana no ha sido robada ni vulnerada.

Para entender la magnitud de esta contingencia digital, es fundamental desglosar las claves del incidente. Según el reporte oficial, la causa real de la crisis obedece a un ataque perpetrado por un actor de amenaza cibernética que afectó directamente la infraestructura tecnológica de la entidad, paralizando servicios esenciales como la plataforma SITAC, la expedición de pasaportes y los trámites de apostillas.

Protocolos de seguridad ¿al máximo nivel?

Aseguran desde el Miniterio de relaciones Exteriores, que desde que se identificó la amenaza, la Cancillería y ColCERT instalaron una mesa de trabajo permanente. El objetivo actual no es solo restablecer el servicio a la mayor brevedad, sino “gestionar de manera efectiva las intermitencias” causadas por los bloqueos de seguridad que el mismo Estado activó para encapsular el ciberataque.

El Ministerio agradeció la comprensión de la ciudadanía, que lleva más de 48 horas enfrentando largas filas y pérdida de citas tanto en el territorio nacional como en los consulados en el exterior.

“Se han activado los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida”, reza el comunicado oficial.