    El cuerpo de Daniel Rincón se encuentra en Medicina Legal

    Hasta la fecha, ningún familiar o conocido se ha acercado a la entidad para solicitar información

    Publicado por: Juan Manuel

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín se encuentra el cuerpo de Daniel Rincón Murillo, de 41 años de edad, nacido el 13 de febrero de 1985 en Dosquebradas, Risaralda. El ingreso a la sede de Medellín se realizó el 13 de febrero de 2026.

    Hasta la fecha, ningún familiar o conocido se ha acercado a la entidad para solicitar información o reclamar el cuerpo. Por esta razón, la institución hace un llamado a sus allegados para que se presenten lo antes posible.

    Los familiares pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, donde recibirán la orientación correspondiente.


