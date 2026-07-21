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    Tragedia en la vía al Túnel de Occidente: muere motociclista y reportan cierre total a la altura de Blanquizal

    El grave siniestro vial se registró la tarde de este martes 21 de julio. Las aut

    Publicado por: SoloDuque

    accidente tunel1
    Foto: Cortesía
    Tragedia en la vía al Túnel de Occidente: muere motociclista y reportan cierre total a la altura de Blanquizal

    Resumen: El grave siniestro vial se registró la tarde de este martes 21 de julio. Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar rutas alternas debido al colapso vehicular.

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    Minuto30.com .- La movilidad hacia el occidente del departamento de Antioquia se encuentra totalmente paralizada la tarde de este martes 21 de julio, tras un fatal accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista.

    Los detalles de la emergencia vial

    De acuerdo con los primeros reportes, el lamentable siniestro se registró en la vía que conduce al Túnel de Occidente, específicamente a la altura del sector de Blanquizal.

    Por causas que aún son materia de investigación por parte de los agentes de tránsito, el conductor de la motocicleta sufrió un fuerte choque que le causó la muerte de forma instantánea en el lugar de los hechos. Hasta el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima fatal.

    accidente tunel2

    Foto: Cortesía

    Cierre total de la vía

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    A raíz de la gravedad del accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la calzada mientras el personal de criminalística de la Secretaría de Movilidad adelanta las labores de inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.

    Este cierre ha generado un monumental trancón para los viajeros y transportadores que buscan salir de Medellín hacia municipios como San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia. Se recomienda a los conductores tener paciencia, acatar las indicaciones de los agentes en la zona o buscar rutas alternas si es estrictamente necesario desplazarse hacia esta subregión.

    accidente tunel3

    Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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