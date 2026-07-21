Resumen: El grave siniestro vial se registró la tarde de este martes 21 de julio. Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar rutas alternas debido al colapso vehicular.

Tragedia en la vía al Túnel de Occidente: muere motociclista y reportan cierre total a la altura de Blanquizal

Minuto30.com .- La movilidad hacia el occidente del departamento de Antioquia se encuentra totalmente paralizada la tarde de este martes 21 de julio, tras un fatal accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista.

Los detalles de la emergencia vial

De acuerdo con los primeros reportes, el lamentable siniestro se registró en la vía que conduce al Túnel de Occidente, específicamente a la altura del sector de Blanquizal.

Por causas que aún son materia de investigación por parte de los agentes de tránsito, el conductor de la motocicleta sufrió un fuerte choque que le causó la muerte de forma instantánea en el lugar de los hechos. Hasta el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima fatal.

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

Cierre total de la vía

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A raíz de la gravedad del accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la calzada mientras el personal de criminalística de la Secretaría de Movilidad adelanta las labores de inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.

Este cierre ha generado un monumental trancón para los viajeros y transportadores que buscan salir de Medellín hacia municipios como San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia. Se recomienda a los conductores tener paciencia, acatar las indicaciones de los agentes en la zona o buscar rutas alternas si es estrictamente necesario desplazarse hacia esta subregión.