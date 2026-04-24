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    ¡Briceño en alerta! Declaran objetivo militar al alcalde y escalada violenta con explosivos

    La situación en Briceño preocupa a las autoridades. Denuncian aumento de ataques, uso de explosivos y amenazas contra el alcalde.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Briceño en alerta! Declaran objetivo militar al alcalde y escalada violenta con explosivos
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Briceño en alerta! Declaran objetivo militar al alcalde y escalada violenta con explosivos

    Resumen: Autoridades advierten aumento de la violencia en Briceño, Antioquia, con amenazas al alcalde y graves afectaciones a la población civil.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La violencia en el municipio de Briceño, Antioquia, vuelve a encender las alertas tras las recientes declaraciones del secretario de Seguridad departamental, general (r) Luis Eduardo Martínez, quien advirtió sobre un deterioro significativo del orden público en esta zona del país.

    Según el funcionario, durante lo corrido de 2026 la violencia se ha intensificado de manera considerable, con múltiples afectaciones a la población civil que incluyen desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento de menores de edad por parte de estructuras armadas ilegales.

    De acuerdo con lo expuesto, en el territorio hacen presencia grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, señaladas de instrumentalizar a menores de edad en actividades ilícitas, en medio de la disputa por el control territorial.

    Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es la situación del alcalde de Briceño, quien, según el reporte, fue declarado objetivo militar desde comienzos de este año. Esta situación ha generado llamados urgentes para reforzar las medidas de protección y seguridad en el municipio.

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    El secretario de Seguridad también indicó que, pese a la realización de varios consejos de seguridad, los compromisos adquiridos no se han cumplido de forma efectiva, lo que ha dificultado la contención de la crisis.

    Ante este panorama, desde la Gobernación de Antioquia se solicitó al Gobierno nacional priorizar a Briceño dentro de la estrategia de seguridad, teniendo en cuenta su ubicación estratégica como corredor de movilidad para grupos armados ilegales.

    Además, se pidió el envío de refuerzos militares y capacidades operativas adicionales, ya que, aunque hay presencia de Fuerza Pública, esta sería insuficiente frente a la magnitud de la situación.

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