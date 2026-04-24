¡Briceño en alerta! Declaran objetivo militar al alcalde y escalada violenta con explosivos

Resumen: Autoridades advierten aumento de la violencia en Briceño, Antioquia, con amenazas al alcalde y graves afectaciones a la población civil.

La violencia en el municipio de Briceño, Antioquia, vuelve a encender las alertas tras las recientes declaraciones del secretario de Seguridad departamental, general (r) Luis Eduardo Martínez, quien advirtió sobre un deterioro significativo del orden público en esta zona del país.

Según el funcionario, durante lo corrido de 2026 la violencia se ha intensificado de manera considerable, con múltiples afectaciones a la población civil que incluyen desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento de menores de edad por parte de estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con lo expuesto, en el territorio hacen presencia grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, señaladas de instrumentalizar a menores de edad en actividades ilícitas, en medio de la disputa por el control territorial.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es la situación del alcalde de Briceño, quien, según el reporte, fue declarado objetivo militar desde comienzos de este año. Esta situación ha generado llamados urgentes para reforzar las medidas de protección y seguridad en el municipio.

Lea también: ¡Quedó incrustado en el jardín de un edificio! Lo mataron cuando conducía una camioneta por El Estadio

El secretario de Seguridad también indicó que, pese a la realización de varios consejos de seguridad, los compromisos adquiridos no se han cumplido de forma efectiva, lo que ha dificultado la contención de la crisis.

Ante este panorama, desde la Gobernación de Antioquia se solicitó al Gobierno nacional priorizar a Briceño dentro de la estrategia de seguridad, teniendo en cuenta su ubicación estratégica como corredor de movilidad para grupos armados ilegales.

Además, se pidió el envío de refuerzos militares y capacidades operativas adicionales, ya que, aunque hay presencia de Fuerza Pública, esta sería insuficiente frente a la magnitud de la situación.

Más noticias de Antioquia