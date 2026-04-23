Resumen: El crimen tuvo lugar exactamente sobre la Carrera 77c, entre las calles 49A y 48C. Según la información que ha trascendido hasta el momento, la víctima mortal se movilizaba por esta vía cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra sin mediar palabra.

¡Quedó incrustado en el jardín de un edificio! Lo mataron cuando conducía una camioneta por El Estadio

Minuto30.com .- La tranquilidad de la noche de este jueves 23 de abril se vio abruptamente interrumpida por el sonido de los disparos en el occidente de Medellín. Un nuevo hecho de sangre, ejecutado bajo la modalidad de sicariato, cobró la vida del conductor de un vehículo particular en las calles del tradicional barrio Estadio.

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por la ciudadanía, el ataque armado se perpetró en cercanías de la reconocida iglesia San Pedro y San Pablo, generando pánico entre los residentes y transeúntes que se encontraban en el sector.

Los detalles del ataque sicarial

El crimen tuvo lugar exactamente sobre la Carrera 77c, entre las calles 49A y 48C. Según la información que ha trascendido hasta el momento, la víctima mortal se movilizaba por esta vía cuando fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra sin mediar palabra.

Al momento de recibir los impactos de bala, el occiso se movilizaba en una camioneta de alta gama, referencia Mazda CX 50 de color blanco, la cual quedó incrustada en el jardín de un edificio, tras el letal ataque

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Autoridades acordonan la escena del crimen

Tras escuchar el estruendo, la comunidad dio aviso inmediato a la línea de emergencias. Minutos después, patrullas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) llegaron al sitio, confirmando el deceso del conductor y procediendo a acordonar la escena con cinta amarilla para preservar la evidencia.

A esta hora, la zona se encuentra fuertemente custodiada mientras se adelanta la inspección técnica del cadáver, para el traslado del cuerpo a Medicina Legal; e iniciar la recolección del material probatorio balístico.

Las autoridades buscan además identificar la ruta de escape de los sicarios y esclarecer los móviles detrás de este nuevo homicidio que enluta a la capital antioqueña.