«Nunca más permitiremos usar las instituciones para destruir adversarios»: María Fernanda Cabal tras caso Uribe

Resumen: La senadora María Fernanda Cabal celebró la absolución de Álvaro Uribe, afirmando que el fallo del Tribunal desmontó una "estrategia política" en su contra y la ilegalidad de las interceptaciones. Cabal advirtió que el caso debe ser un precedente para evitar que los "enemigos de la democracia" usen la justicia para destruir al adversario.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal celebró con contundencia la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, calificando el fallo como un desmonte de años de persecución política y una confirmación de que hubo «abuso institucional» en su contra.

Cabal afirmó que la absolución ratifica lo que millones de colombianos creían: que Uribe fue víctima de una «estrategia política diseñada para silenciar su liderazgo e intentar destruir su legado».

La senadora destacó el análisis técnico del Tribunal, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas usadas como principal fundamento del caso. «El Tribunal desmontó por completo la teoría amañada del plain view y dejó en evidencia la violación al derecho a la intimidad, así como la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas que usaron como fundamento. Si se caen las escuchas, se cae toda la infamia», sentenció Cabal.

Además, la precandidata enfatizó que la justicia determinó que no existía una sola prueba real que vinculara al expresidente como determinador de ofrecimientos ilícitos por parte de su abogado. «Con esta absolución, cae una de las canalladas judiciales más grandes de nuestra historia reciente», agregó.

Cabal hizo un llamado a la reivindicación política del exmandatario. “La persecución terminó. Ahora viene la reivindicación. Presidente @AlvaroUribeVel, Colombia lo necesita en el Congreso de la República en 2026,» expresó en su cuenta de X, pidiéndole que lidere el proceso para «recuperar el orden institucional».

La senadora concluyó su intervención con una advertencia enérgica sobre la manipulación política de la justicia: “Nunca más podemos permitir que los enemigos de la democracia usen las instituciones para destruir al adversario».

