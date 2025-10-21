Resumen: Capturados en Ituango dos hombres que atacaron a bala una van de adultos mayores cerca de Hidroituango. La Policía incautó un revólver y investiga un posible secuestro.

¡De paseo a pesadilla! Ataque armado contra van de turistas en Ituango dejó el susto de sus vidas

Lo que prometía ser un tranquilo viaje turístico al embalse de Hidroituango se transformó en una escena de película de terror para un grupo de adultos mayores que se movilizaban por el municipio de Ituango, Antioquia.

El incidente, que puso en peligro la vida de los pasajeros, culminó con la captura de dos presuntos responsables.

El vehículo tipo van, en el que se transportaban los turistas, recibió un impacto de bala en el parabrisas, generando pánico entre los ocupantes. Por fortuna, ninguno de los pasajeros resultó lesionado tras el ataque inicial.

Sin embargo, el hostigamiento no terminó ahí. Metros más adelante, un vehículo particular de color rojo les cerró el paso. De este descendió un hombre que amenazó a los adultos mayores con un revólver y les exigió identificarse.

Lea también: DAGRD reporta intensas lluvia: Belén, Laureles y Altavista, bajo vigilancia permanente

La comunidad, alarmada por los disparos, alertó a las unidades de la estación de Policía de Ituango.

La reacción inmediata y la coordinación entre la Policía Nacional y la Cuarta Brigada del Ejército Nacional permitieron activar un plan de intercepción que culminó con la ubicación y captura de los presuntos responsables, dos hombres de 32 y 25 años de edad.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, detalló que, además de la agresión a los turistas, las autoridades investigan informaciones de que un tercer hombre que se encontraba en el vehículo rojo estaba siendo transportado en contra de su voluntad.

“Estamos en verificación de una tercera persona que se encontraba en este vehículo, quien argumenta que estaba siendo transportado en contra de su voluntad. Y gracias a este plan, se logra también inmovilizar el vehículo. A los sujetos se les incauta un revólver calibre treinta y dos, marca Smith and Wesson, y cartuchos para el mismo”, indicó el coronel Rico.

Durante el procedimiento de captura, se incautó el revólver calibre 32 (marca Smith & Wesson) con un cartucho percutido, el cual fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con los dos hombres detenidos, quienes deberán responder por los graves delitos cometidos en la zona.

Más noticias de Antioquia