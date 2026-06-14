Resumen: Alias ‘Mono Milicio’, señalado como presunto explosivista del frente 36 de las disidencias de las Farc, fue enviado a la cárcel tras ser capturado en Medellín. La Fiscalía lo investiga por su supuesta participación en varios hechos violentos en el norte de Antioquia, entre ellos un atentado con cilindro bomba en San Andrés de Cuerquia en el que murió un suboficial del Ejército, además de un doble homicidio ocurrido en zona rural del mismo municipio en 2025. El procesado no aceptó los cargos y permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

A la cárcel alias ‘Mono Milicio’, señalado de sembrar terror con explosivos en el norte de Antioquia

Las autoridades judiciales enviaron a establecimiento carcelario a Jaiver Arley Serna, conocido como alias ‘Mono Milicio’, señalado por su presunta participación como explosivista del frente 36 de las disidencias de las Farc, tras su captura en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el procesado estaría vinculado a hechos violentos ocurridos en el norte del departamento de Antioquia, donde se le atribuyen acciones relacionadas con explosivos y ataques armados contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil.

Señalamientos por atentado con explosivos

Uno de los hechos más graves que hacen parte del expediente corresponde a un ataque registrado el 1 de septiembre de 2025 en la vía que comunica a los municipios de San Andrés de Cuerquia y Toledo. Según las autoridades, allí habría sido instalado y activado un artefacto tipo cilindro bomba que terminó ocasionando la muerte de un suboficial del Ejército Nacional, quien llegó al lugar en labores de verificación y desactivación del explosivo.

La Fiscalía sostiene que este tipo de acciones harían parte de una estrategia de intimidación y afectación a la Fuerza Pública en la zona, en la que el hoy procesado habría tenido un rol dentro de la estructura armada ilegal.

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Otros hechos atribuidos en la investigación

El ente acusador también relaciona a alias ‘Mono Milicio’ con un doble homicidio ocurrido el 9 de marzo de 2025 en zona rural de San Andrés de Cuerquia. Según el expediente, las víctimas habrían sido citadas bajo la promesa de un trabajo relacionado con la reparación de una motocicleta, pero en realidad habrían sido conducidas a una emboscada donde fueron atacadas con armas de fuego.

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Las autoridades señalan que estos hechos estarían ligados a señalamientos de presunta colaboración con la Fuerza Pública, lo que habría motivado el ataque.

De igual forma, la investigación indica que el procesado habría integrado la estructura criminal desde inicios de 2025, asumiendo presuntamente funciones relacionadas con el manejo de explosivos y la planeación de acciones violentas.

Judicialización y decisión del juez

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio con fines terroristas agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, un juez de control de garantías avaló la solicitud del ente acusador y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades destacaron que la captura se produjo en medio de un operativo realizado por unidades de la Dijín y la Fiscalía, cuando el señalado se movilizaba en un vehículo de carga. Su detención es considerada un avance en las investigaciones contra estructuras responsables de hechos violentos en el norte y nordeste de Antioquia.