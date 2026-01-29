Resumen: El Metro de Medellín ensamblará 12 de sus 13 nuevos trenes en los talleres de Bello. La inversión de $515.000 millones reducirá los tiempos de espera en 2027.

¡Hechos en casa! Metro de Medellín ensamblará 12 de sus 13 nuevos trenes en los talleres de Bello

El Metro de Medellín dio vía libre al ambicioso proyecto de ensamblaje de 13 nuevos trenes, de los cuales 12 serán armados directamente en los talleres del municipio de Bello.

Esta apuesta tecnológica, que ya alcanza un avance del 24%, busca fortalecer la flota actual para reducir las congestiones que se presentan diariamente en las horas pico de las líneas A y B.

Con una inversión que supera los $515.000 millones, aportados conjuntamente por la alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el propio Metro, la línea de producción local arrancará formalmente este año.

Para hacer realidad este hito, se adecuó un almacén temporal de 1.500 metros cuadrados en Bello, donde se custodiarán motores, sistemas de frenos y transmisiones necesarios para dar vida a los nuevos trenes. Mientras tanto, en México ya se trabaja en el prototipo inicial que servirá de guía para los 39 vagones que se integrarán al sistema.

El impacto para el ciudadano de a pie será notable a partir del año 2027. La entrada en operación de estos trenes permitirá aumentar la capacidad del sistema en un 20%, lo que se traduce en viajes mucho más cómodos y rápidos.

Según las proyecciones técnicas, los tiempos de espera en las plataformas pasarán de 3:00 minutos a tan solo 2:20 minutos en promedio, una mejora sustancial que responde al crecimiento constante de pasajeros en el Valle de Aburrá.

Este proceso no solo moderniza el transporte, sino que posiciona a la región como un referente en ingeniería ferroviaria al asumir el reto del ensamblaje local.

Al finalizar la fase de producción en Bello, los nuevos trenes pasarán por rigurosas pruebas de seguridad antes de recibir a los primeros usuarios.

Con los diseños totalmente finalizados, el Metro se encamina a cumplir una de las metas más esperadas de su historia reciente, garantizando que la movilidad de la ciudad siga marchando sobre rieles de innovación.

