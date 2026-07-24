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Resumen: La necropsia de Natalia Villalba confirmó que la modelo y diseñadora de 36 años murió a causa de un politraumatismo contundente craneoencefálico provocado por múltiples golpes y descartó que su cuerpo hubiera sido desmembrado. La Fiscalía sostiene que el presunto responsable, el ciudadano británico Foster Martinson, habría actuado motivado por una presunta obsesión y celos. El hombre permanece en prisión mientras avanza el proceso por feminicidio agravado y otros delitos relacionados con el caso.

Nuevos hallazgos en el caso Natalia Villalba: necropsia confirmó la causa de muerte y aclaró un punto clave

Nuevos hallazgos forenses hacen parte de la investigación por el feminicidio de Natalia Villalba, modelo y diseñadora de 36 años, asesinada el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá. El informe de necropsia permitió establecer con mayor precisión las causas de su muerte y aclaró uno de los aspectos que había generado especulaciones desde que se conoció el crimen.

De acuerdo con el dictamen elaborado por Medicina Legal, la víctima falleció como consecuencia de un politraumatismo contundente craneoencefálico, provocado por múltiples lesiones ocasionadas con un objeto contundente.

El informe forense detalló las lesiones que presentaba la víctima

El documento conocido durante el proceso judicial señala que Natalia Villalba presentaba dos fracturas en el cráneo, una fractura de mandíbula que dividió el hueso en dos segmentos, dos heridas contundentes paralelas en la región frontal izquierda, lesiones en la región supraauricular, una fractura de tórax y múltiples hematomas distribuidos en diferentes partes del cuerpo.

El informe concluyó que todas estas lesiones fueron determinantes en la muerte de la diseñadora y hacen parte del análisis técnico que adelantan las autoridades para reconstruir lo ocurrido dentro del apartamento donde fue encontrada sin vida.

Otro de los aspectos que quedó aclarado por la necropsia fue una versión que circuló en los primeros días del caso. El dictamen descartó que el cuerpo hubiera sido desmembrado, como se llegó a especular inicialmente.

En cambio, los hallazgos indican que las lesiones corresponden a múltiples golpes causados con un objeto contundente que, según la investigación de la Fiscalía, tendría características similares a un utensilio de cocina.

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La Fiscalía sostiene que el crimen habría estado motivado por celos y una presunta obsesión

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La investigación adelantada por el ente acusador apunta a que el ciudadano británico Foster Martinson sería el presunto responsable del feminicidio. De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, el crimen habría estado motivado por una presunta obsesión y episodios de celos.

Las labores investigativas permitieron establecer que el extranjero ingresó al apartamento con autorización de Natalia Villalba. Sin embargo, al momento de registrarse en el edificio habría utilizado un nombre distinto al suyo, situación que hace parte de los elementos analizados dentro del proceso.

La reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades señala que el hombre permaneció cerca de tres horas dentro del inmueble antes de retirarse.

Según la investigación, antes de abandonar el edificio presuntamente cambió la ropa que llevaba puesta, lanzó esas prendas al ducto de basuras y se llevó el teléfono celular de la víctima, acciones que, para la Fiscalía, tendrían como propósito dificultar el esclarecimiento de los hechos y ocultar evidencia relacionada con el caso.

El principal procesado continúa privado de la libertad

Con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, la Fiscalía imputó a Foster Martinson los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

Mientras avanza el proceso penal, el ciudadano británico permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de que un juez de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Las autoridades continúan adelantando las diligencias correspondientes para fortalecer el expediente y esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el feminicidio de Natalia Villalba, un caso que sigue siendo objeto de investigación por parte de los organismos judiciales.