¡Nuevos detalles! Sicario de «traje y corbata» fue quien asesinó a empresario arrocero y a su escolta en el norte de Bogotá

Minuto30.com .- La tarde del 11 de febrero de 2026 quedará marcada por un hecho de sangre que estremece el exclusivo sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá. Las v´citimas inicialment4e quedaron heridas de gravedad y posteriormente fallecieron.

El ataque sicarial, meticulosamente planeado, terminó con la vida del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su hombre de confianza, el escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, a las afueras de un reconocido gimnasio ubicado en la Calle 85 con Carrera 7.

El ataque, que ocurrió a las 3:45 p. m., ha generado conmoción no solo por la sevicia de los disparos, sino por la frialdad de los sicarios, quienes esperaron el momento exacto para actuar, apenas diez minutos después de que la patrulla del cuadrante realizara su ronda de vigilancia.

El Modus Operandi: Un asesino “ejecutivo”

Según confirmó el General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el autor material del crimen no levantó sospechas iniciales debido a su vestimenta: lucía traje formal y corbata, mimetizándose perfectamente con el entorno ejecutivo y diplomático de la zona.

“Se evidencia que es un acto de sicariato totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes”, precisó el alto oficial.

Tras disparar a quemarropa contra el empresario y su escolta, el sicario corrió hacia la carrera séptima, donde una motocicleta lo esperaba para huir con rumbo desconocido.

¿Quiénes eran las víctimas?

El objetivo principal del ataque era Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, un reconocido empresario del sector arrocero, del que una de sus marcas insignias es Arroz Sonora. Aponte no solo era una figura prominente en los negocios, sino que también lideraba la Fundación Gustavo Aponte Rojas, una organización dedicada a la formación y apoyo de niños y niñas en condiciones socioeconómicas vulnerables.

Junto a él cayó Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien intentó reaccionar para proteger al empresario. Gutiérrez era un exmiembro de la Policía Nacional que se había retirado voluntariamente en 2021 para trabajar en la seguridad privada, vinculado actualmente a la compañía Flexo Spring S.A.S.

Muerte en el centro asistencial

Pese a que ambos hombres recibieron primeros auxilios en el lugar del tiroteo por parte de ciudadanos y paramédicos, la gravedad de las heridas fue fatal. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro de salud cercano, donde el General Cristancho confirmó minutos después: “Los dos ya fallecieron”.

Una zona blindada que falló

El doble crimen pone en tela de juicio la seguridad en una de las zonas más custodiadas de la capital. Los investigadores de la Sijín y la Fiscalía adelantan las investigaciones para encontrar al sicario así como la motocicleta.

Se investiga la precisión quirúrgica con la que se ejecutó el plan.