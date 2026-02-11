Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Ataque sicarial en el sector La Cabrera en Bogotá dejó empresario y su escolta gravemente heridos

La exclusividad del barrio La Cabrera, en el norte de Bogotá, se vio sacudida la tarde de este miércoles 11 de febrero por un ataque sicarial.

Las autoridades confirmaron las identidades de los dos hombres que resultaron gravemente heridos en un presunto sicariato frente a un gimnasio, en la calle 85 con carrera Séptima. Se trata del empresario Gustavo Andrés y su escolta, Luis Gabriel.

Gustavo figura como miembro principal de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, una organización con enfoque social que trabaja por la niñez desprotegida en la localidad de Patio Bonito.

Por su parte, Luis, quien recibió varios impactos al intentar proteger a su protegido durante el sicariato, se encuentra acreditado como escolta de la empresa Flexo Spring S.A.S.

El ataque sicarial se produjo cuando ambos hombres se dirigían a una camioneta blindada con placas diplomáticas. Fuentes de la Policía Metropolitana indicaron que el sicario abordó a las víctimas de manera directa, disparando en repetidas ocasiones antes de huir de la zona.

Ambos heridos fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Country, donde permanecen bajo pronóstico reservado mientras el cuerpo médico lucha por estabilizarlos.

Hasta el momento, se investiga si el ataque contra el empresario estaría relacionado con sus actividades comerciales o si existían amenazas previas contra su vida.

