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    Nuevos detalles del doble crimen en finca de alquiler en Barbosa: las víctimas eran venezolanos

    Se conoció que estaban en la finca de Barbosa celebrando el cumpleaños de una de las víctimas, cuando un hombre abrió fuego de manera indiscriminada

    Publicado por: SoloDuque

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    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
    Nuevos detalles del doble crimen en finca de alquiler en Barbosa: las víctimas eran venezolanos

    Resumen: El encuentro en la propiedad no era fortuito. Los jóvenes habían alquilado el predio desde las 11:00 a.m. del sábado 27 de junio con el objetivo de celebrar el cumpleaños de uno de ellos, dejando abierta la posibilidad con el arrendador de extender su estadía.

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    Minuto30.com .- En las últimas horas se han conocido nuevos detalles del ataque sicarial ocurrido este fin de semana en una finca de recreo en el municipio de Barbosa, Antioquia, vereda Filo Verde; confirman que las dos víctimas mortales eran ciudadanos extranjeros.

    Perfil de las víctimas y contexto del crimen

    Se estableció que los hombres, provenientes de Venezuela, tenían 27 y 28 años. Ambos se encontraban radicados en la región y se ganaban la vida como comerciantes independientes.

    El encuentro en la propiedad no era fortuito. Los jóvenes habían alquilado el predio desde las 11:00 a.m. del sábado 27 de junio con el objetivo de celebrar el cumpleaños de uno de ellos, dejando abierta la posibilidad con el arrendador de extender su estadía.

    El modus operandi de los atacantes

    Las pesquisas preliminares arrojaron detalles específicos sobre cómo se ejecutó el doble asesinato durante la madrugada del domingo, revelando un ataque coordinado:

    La señal de alerta: Testigos indicaron que, previo a los disparos, sonó el pito de un vehículo a las afueras de la propiedad, lo que habría funcionado como una señal para los perpetradores.

    La incursión armada: Inmediatamente después del sonido, un sujeto desconocido irrumpió violentamente por la puerta principal de la finca.

    El ataque: El hombre disparó en múltiples ocasiones directamente contra Rodríguez y Mata. Uno de ellos falleció de forma instantánea en el lugar de la celebración. El otro alcanzó a ser trasladado de urgencia a un hospital de la región, pero la gravedad de las heridas le causó la muerte poco tiempo después de su ingreso.

    Comunidad exige mayor regulación

    Este doble homicidio ha encendido las alarmas entre los habitantes de la vereda, quienes han aprovechado la coyuntura para visibilizar una problemática recurrente.

    Los vecinos exigen a la administración municipal y a la Policía Nacional controles estrictos sobre los alquileres de fincas de recreo o «de cortas estadías». Según las denuncias ciudadanas, la falta de regulación está permitiendo que este tipo de predios se conviertan en focos de alteraciones al orden público, excesos y hechos de violencia que vulneran directamente la seguridad y la tranquilidad de las familias del sector rural.

    Lea también: Noche de rumba y sangre en Barbosa: tiroteo en una finca de alquiler cobró la vida de dos personas

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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