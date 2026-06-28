Resumen: Los graves hechos de alteración al orden público se registraron aproximadamente a las 4:00 a. m. Según las versiones preliminares, en medio de la celebración se desató un fuerte altercado.

Noche de rumba y sangre en Barbosa: tiroteo en una finca de alquiler cobró la vida de dos personas

Minuto30.com .- Lo que prometía ser una noche de diversión y esparcimiento en el norte del Valle de Aburrá terminó convirtiéndose en un escenario de terror. Durante la madrugada de este domingo, 28 de junio, una fiesta celebrada al interior de una finca de recreo en el municipio de Barbosa derivó en una violenta riña armada que dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas.

El hecho alteró por completo la tranquilidad de los habitantes de la vereda Filo Verde, quienes fueron despertados abruptamente por el estruendo de las balas.

Los detalles del doble homicidio

De acuerdo con los reportes entregados por los vecinos y los testigos del sector, los graves hechos de alteración al orden público se registraron aproximadamente a las 4:00 a. m. Según las versiones preliminares, en medio de la celebración se desató un fuerte altercado.

En cuestión de minutos, la situación se salió de control cuando uno de los asistentes desenfundó un arma de fuego y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra varias de las personas que se encontraban en el lugar.

Tras escuchar la ráfaga de disparos, la comunidad alertó de inmediato a las autoridades. Al llegar a la finca, las patrullas policiales se encontraron con una cruda escena:

Una de las personas atacadas perdió la vida de manera instantánea, quedando su cuerpo tendido en el lugar de los hechos.

Una segunda persona fue hallada en el sitio con signos vitales, pero con lesiones de extrema gravedad. Rápidamente fue auxiliada y trasladada de urgencia al hospital local del municipio; sin embargo, debido a la severidad de las heridas, los médicos confirmaron su fallecimiento poco tiempo después de su ingreso.

Comunidad exige intervención urgente

Más allá del dolor por las pérdidas humanas, este lamentable episodio ha reavivado la indignación de los residentes de la zona rural de Barbosa.

Los habitantes de la vereda Filo Verde y sectores aledaños denuncian que este tipo de situaciones se han vuelto recurrentes. Hacen un llamado urgente y exigen a la administración municipal y a la Policía Nacional que se ejerza un control estricto sobre el alquiler de fincas para fiestas, ya que las constantes riñas, el ruido excesivo y, ahora, los hechos de sangre, están acabando con la paz y la seguridad del sector.