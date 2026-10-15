Resumen: El secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, reveló que el ataque armado se perpetró en el barrio La Alhambra. Dos sujetos en motocicleta abordaron a la víctima mientras caminaba y le dispararon a quemarropa.

Nuevos detalles del crimen del menor en El Carmen de Viboral: ya hay pistas de los responsables

Minuto30.com .- Nuevos y reveladores elementos sobre las circunstancias que rodearon el repudiable homicidio de un menor de apenas 13 años de edad en el municipio de El Carmen de Viboral fueron dados a conocer por el Gobierno departamental de Antioquia.

En una declaración oficial entregada desde el centro administrativo de La Alpujarra, el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, entregó el primer reporte pericial detallado del crimen que enluta a la subregión del Oriente antioqueño y conmociona a todo el departamento.

El funcionario precisó las coordenadas exactas de la acción sicarial, el modus operandi empleado por los criminales, el avance de las labores de rastreo adelantadas por la Policía Nacional e insistió en la directriz impartida por el gobernador Andrés Julián Rendón para que una unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación asuma el expediente y evite a toda costa que el asesinato quede cobijado por la impunidad.

Emboscada en el barrio La Alhambra: dos sicarios en motocicleta

De acuerdo con el balance entregado por el general (r) Martínez Guzmán, el atentado tuvo lugar en las inmediaciones del barrio La Alhambra, una zona urbana de El Carmen de Viboral. La reconstrucción preliminar elaborada a partir de los testimonios recopilados en el lugar de los hechos permitió establecer cómo actuaron los agresores para interceptar a la víctima:

Víctima acompañada al momento del ataque: El menor se encontraba desplazándose a pie por una de las calles del sector en compañía de otra persona en el momento exacto en que fue abordado por los delincuentes.

Ataque sicarial con arma de fuego: De manera sorpresiva, apareció una motocicleta tripulada por dos hombres armados. Sin entablar diálogo previo, uno de los ocupantes desenfundó un arma de fuego y arremetió de manera directa contra la integridad del niño de 13 años, propinándole impactos letales que terminaron costándole la vida en el lugar.

El enigma del morral hurtado: Frente a las versiones que señalaban el robo de su maleta, el secretario de Seguridad ratificó que, en efecto, los agresores despojaron al menor de su morral antes de emprender la fuga. No obstante, Martínez pidió prudencia y rigor frente al contenido del bolso: «Eso es motivo de investigación. La Policía avanza para establecer los móviles del hecho y saber realmente qué sucedió. Sabemos que fue despojado de un morral, pero no podemos establecer qué tenía en su interior; es mejor ser prudentes y esperar que las autoridades avancen», puntualizó.

Cerco policial a los indiciados

La respuesta de las autoridades operativas en el Oriente antioqueño fue inmediata. Desde el primer instante en que se notificó la novedad a través de la línea de emergencia, patrullas del Departamento de Policía Antioquia activaron un operativo perimetral coordinado bajo el liderazgo de su comandante seccional.

El secretario de Seguridad departamental confirmó que los investigadores cuentan con pistas certeras sobre la identidad de los autores del ataque:

Sospechosos en la mira: «Hace poco hablé con el señor comandante de la Policía Antioquia, el coronel Muñoz, y me manifiesta que ya están sobre la pista de varias personas que tienen como indiciados de este hecho», reveló el general en retiro.

Trazabilidad en video: Expertos de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) se encuentran analizando minuciosamente las grabaciones de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) públicos y privados instalados en el casco urbano de El Carmen de Viboral. El rastreo de estas cámaras busca identificar la placa de la motocicleta, la vestimenta de los sospechosos y la ruta de escape que tomaron hacia vías intermunicipales que conducen a Rionegro, La Ceja o Marinilla.

En contexto: ¿Qué tenía en el morral? Asesinan a un niño de 13 años en El Carmen de Viboral

«Los niños son sagrados»: postura institucional y recompensa millonaria

Durante su comparecencia ante los medios, el general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán transmitió la consternación de la administración departamental y sentó una férrea postura ética frente a la protección que el Estado y la sociedad deben brindar a la niñez:

«Lo primero sea rechazar de manera vehemente este crimen perpetrado en la persona de un menor de edad. Los niños son intocables, los niños son sagrados, los niños están en un proceso de educación, son el futuro del mañana, hay que cuidárseles, educárseles y protegérseles, de tal manera que este es un hecho que no puede quedar impune», aseveró con vehemencia el responsable de la seguridad en Antioquia.

El funcionario subrayó que el gobernador Andrés Julián Rendón solicitó formalmente a la dirección seccional de la Fiscalía la designación de un equipo especial de investigación judicial que concentre todos sus recursos técnicos y balísticos para descifrar las verdaderas causas que motivaron el homicidio.

Esta ofensiva jurídica y policial se complementa con la recompensa de hasta $200 millones de pesos dispuesta por la Gobernación de Antioquia para cualquier ciudadano que aporte información fidedigna que permita ubicar, judicializar y capturar a los dos sicarios motorizados y a quienes hayan ordenado este crimen contra la infancia.