¡Cerrada por presunta estafa! Alcaldía de Medellín suspende IPS señalada de engañar a adultos mayores

Resumen: El cierre del establecimiento es solo el primer paso administrativo. El Secretario Villa Mejía confirmó que el proceso judicial e investigativo ya está en marcha

Minuto30.com .– En una rápida y contundente respuesta a las reiteradas denuncias ciudadanas difundidas a través de redes sociales, las autoridades de Medellín intervinieron y suspendieron las actividades de una Institución Prestadora de Salud (IPS) ubicada al interior del centro comercial Los Molinos, según confirmó el secretario de Seguridad Manuel Villa a través de X.

La alerta se encendió tras múltiples señalamientos que acusaban a este centro médico de presuntos engaños y cobros irregulares, teniendo como víctimas principales a personas de la tercera edad.

El operativo y los hallazgos

Ante la gravedad de las acusaciones, la Administración Distrital, a través del Secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, activó de inmediato a efectivos de la Policía Nacional y a los equipos de control competentes para realizar una visita de verificación en las instalaciones de la entidad señalada.

Durante la diligencia de inspección, las autoridades confirmaron las irregularidades administrativas. Se evidenció que el establecimiento no contaba con la documentación legal requerida para operar y prestar servicios. Como consecuencia directa de este hallazgo, se ordenó la suspensión inmediata de su actividad comercial.

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El caso pasa a manos de la Fiscalía

El cierre del establecimiento es solo el primer paso administrativo. El Secretario Villa Mejía confirmó que el proceso judicial e investigativo ya está en marcha:

Búsqueda de responsables: Las autoridades continúan avanzando en las indagaciones para establecer las responsabilidades directas de los administradores y dueños del lugar frente a las acusaciones de estafa.

Traslado de pruebas: Todos los testimonios y denuncias recopiladas durante la intervención serán consolidadas en un informe oficial que será remitido a la Fiscalía General de la Nación para que se inicie la respectiva judicialización penal.

“En Medellín no vamos a permitir abusos contra la ciudadanía”, sentenció de manera categórica Manuel Villa Mejía, enviando un mensaje de tranquilidad a los afectados y una advertencia a quienes intenten aprovecharse de la población vulnerable en la ciudad.