Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Medellín abre tres nuevos Círculos de Cuidado para apoyar a mujeres cuidadoras

    Medellín sigue ampliando sus Círculos de Cuidado. Tres nuevos espacios fueron abiertos para apoyar a mujeres cuidadoras.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín abre tres nuevos Círculos de Cuidado para apoyar a mujeres cuidadoras

    Resumen: Medellín abrió tres nuevos Círculos de Cuidado en Doce de Octubre, Buenos Aires y La Candelaria para apoyar a mujeres cuidadoras y fortalecer su autonomía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de tres nuevos espacios dentro de su estrategia social para fortalecer el apoyo a mujeres cuidadoras en la ciudad.

    Con esta iniciativa, los Círculos de Cuidado continúan expandiéndose como parte del Sistema de Cuidado que busca mejorar la calidad de vida y la autonomía de quienes dedican gran parte de su tiempo a labores de cuidado en los hogares.

    Los nuevos Círculos de Cuidado están ubicados en las comunas Doce de Octubre, Buenos Aires y La Candelaria, lo que permite ampliar la cobertura territorial del programa.

    Con estas aperturas, Medellín completa 12 espacios de este tipo en funcionamiento, acercándose a la meta de tener uno en cada comuna y corregimiento de la ciudad.

    Estos escenarios están diseñados para ofrecer a las personas cuidadoras, principalmente mujeres, servicios enfocados en bienestar físico y emocional, acompañamiento psicosocial, orientación jurídica y procesos de formación.

    Lea también: Procuraduría investigará a funcionarios de la UNGRD por presuntas irregularidades en contratación

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Según datos de la alcaldía, más de 6.800 mujeres han accedido a los servicios del Sistema de Cuidado y más de 11.000 personas han participado en procesos de sensibilización sobre la importancia de reconocer el trabajo de cuidado en la sociedad. Además, el 92% de las beneficiarias pertenece a hogares de estratos 1, 2 y 3, lo que evidencia que la estrategia se enfoca en poblaciones que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

    Otro de los datos destacados es que cerca del 43% de las beneficiarias son jefas de hogar, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas que permitan redistribuir las responsabilidades del cuidado y fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

    Desde la Secretaría de las Mujeres señalaron que estos espacios también buscan impulsar oportunidades de formación, empleabilidad y bienestar emocional, al tiempo que promueven un cambio cultural frente a la corresponsabilidad del cuidado dentro de las familias y la sociedad.

    Las autoridades indicaron que durante 2026 se continuará ampliando el Sistema de Cuidado con nuevas alianzas institucionales y mayor presencia en diferentes territorios, con el objetivo de garantizar que ninguna mujer vea limitado su proyecto de vida por las responsabilidades de cuidado.

    Medellín abre tres nuevos Círculos de Cuidado para apoyar a mujeres cuidadoras

    Foto de cortesía.

    Medellín abre tres nuevos Círculos de Cuidado para apoyar a mujeres cuidadoras

    Foto de cortesía.

    Medellín abre tres nuevos Círculos de Cuidado para apoyar a mujeres cuidadoras

    Foto de cortesía.

    Medellín abre tres nuevos Círculos de Cuidado para apoyar a mujeres cuidadoras

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.