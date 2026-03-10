Medellín abre tres nuevos Círculos de Cuidado para apoyar a mujeres cuidadoras

Resumen: Medellín abrió tres nuevos Círculos de Cuidado en Doce de Octubre, Buenos Aires y La Candelaria para apoyar a mujeres cuidadoras y fortalecer su autonomía.

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de tres nuevos espacios dentro de su estrategia social para fortalecer el apoyo a mujeres cuidadoras en la ciudad.

Con esta iniciativa, los Círculos de Cuidado continúan expandiéndose como parte del Sistema de Cuidado que busca mejorar la calidad de vida y la autonomía de quienes dedican gran parte de su tiempo a labores de cuidado en los hogares.

Los nuevos Círculos de Cuidado están ubicados en las comunas Doce de Octubre, Buenos Aires y La Candelaria, lo que permite ampliar la cobertura territorial del programa.

Con estas aperturas, Medellín completa 12 espacios de este tipo en funcionamiento, acercándose a la meta de tener uno en cada comuna y corregimiento de la ciudad.

Estos escenarios están diseñados para ofrecer a las personas cuidadoras, principalmente mujeres, servicios enfocados en bienestar físico y emocional, acompañamiento psicosocial, orientación jurídica y procesos de formación.

Según datos de la alcaldía, más de 6.800 mujeres han accedido a los servicios del Sistema de Cuidado y más de 11.000 personas han participado en procesos de sensibilización sobre la importancia de reconocer el trabajo de cuidado en la sociedad. Además, el 92% de las beneficiarias pertenece a hogares de estratos 1, 2 y 3, lo que evidencia que la estrategia se enfoca en poblaciones que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Otro de los datos destacados es que cerca del 43% de las beneficiarias son jefas de hogar, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas que permitan redistribuir las responsabilidades del cuidado y fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

Desde la Secretaría de las Mujeres señalaron que estos espacios también buscan impulsar oportunidades de formación, empleabilidad y bienestar emocional, al tiempo que promueven un cambio cultural frente a la corresponsabilidad del cuidado dentro de las familias y la sociedad.

Las autoridades indicaron que durante 2026 se continuará ampliando el Sistema de Cuidado con nuevas alianzas institucionales y mayor presencia en diferentes territorios, con el objetivo de garantizar que ninguna mujer vea limitado su proyecto de vida por las responsabilidades de cuidado.

