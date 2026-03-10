Procuraduría investigará a funcionarios de la UNGRD por presuntas irregularidades en contratación

Resumen: La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exsecretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Michael Oyuela Vargas; el Ente de control vinculó también a la investigación al entonces subdirector para el Manejo de Desastres

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exsecretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Michael Oyuela Vargas, por presuntas irregularidades en la convalidación de requisitos de idoneidad y experiencia de una servidora a la que se vinculó a la entidad.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que, al parecer, hubo falencias en la suscripción de los estudios previos y los certificados expedidos para un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en 2024, ya que el valor no correspondería al perfil de la persona, que habría presentado un título profesional obtenido de manera aparentemente irregular.

El Ente de control vinculó también a la investigación al entonces subdirector para el Manejo de Desastres, Rafael Enrique Cruz Rodríguez, quien por el rol que desempeñaba posiblemente suscribió los estudios previos y el certificado de idoneidad y experiencia aportados en su momento por la funcionaria.

Por estos hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal.